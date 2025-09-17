俳優・イ・ビョンホンの妻で女優のイ・ミンジョンが、大学入試と学生時代に関するエピソードを公開した。



【写真】これが高学歴の妻！今もラブラブな2人

イ・ミンジョンは、自身の公式YouTubeチャンネル「イ・ミンジョン MJ」にて、大学修学能力試験（日本でいう共通テスト）の際に、マークシートの記入がずれてしまい、浪人したことを告白。その後「本当に勉強を頑張って、実際に成績もかなり上がった」「2001年度の大学修学能力試験は簡単ではあったけど、400点満点中380点近い点数だった」と説明した。



該当年度の試験は「歴代で最も難易度の低い試験」と言われ、満点が66人も出たという。



「SKY（ソウル大学、高麗大学、延世大学＝韓国における3大トップの最難関大学）に行けたのでは」と聞かれると、「SKYまでとはいかなかった。漢陽（ハニャン）大学の特別入試と成均館（ソンギュングァン）大学のA日程に出願して、成均館大学に合格した」と答えた。



大学生活については、「浪人して頑張ったから、1年目は遊ぶと決めた。母には反対されたけど、自分のお金で通ってるんだからいいと思った」と話し、笑わせた。「大学の頃から、親のお金に頼ったことがない。全てバイト代でまかなって、入学金も自分で稼いだ」「エキストラで、通行人1の役をやっただけで30万ウォン（約3万円）もらえた。そういう仕事をして、生活費を稼いだ」と明かした。



（よろず～ニュース特約・moca）