乾燥大麻を所持した罪に問われている男子バレーボール元日本代表の佐藤駿一郎被告の初公判が行われ、佐藤被告は起訴内容を認めました。男子バレーボール元日本代表の佐藤駿一郎被告（26）は今年5月、東京・板橋区のパチンコ店で乾燥大麻を所持したとして麻薬取締法違反の罪に問われています。きょうの初公判で佐藤被告は起訴内容を認めました。佐藤被告は被告人質問で、大学生の時から大麻を使用していたと明かし、プロ選手になっ