スタンフォード大学2年の佐々木麟太郎（21）が、MLBドラフトの8巡目・全体235位で指名を受けたマーリンズと正式契約を結んだ。契約金は約3500万円と伝えられている。【写真】一塁でガッツポーズする花巻東時代の佐々木麟太郎大谷翔平を育てた花巻東高監督の息子である佐々木は、同高を卒業後に米国へ留学。昨秋のNPBドラフトではソフトバンクから1位指名を受けており、日本球界入りなら契約金1億円＋出来高5000万円という最高