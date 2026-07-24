スタンフォード大学2年の佐々木麟太郎（21）が、MLBドラフトの8巡目・全体235位で指名を受けたマーリンズと正式契約を結んだ。契約金は約3500万円と伝えられている。【写真】一塁でガッツポーズする花巻東時代の佐々木麟太郎「大谷翔平を育てた花巻東高監督の息子である佐々木は、同高を卒業後に米国へ留学。昨秋のNPBドラフトではソフトバンクから1位指名を受けており、日本球界入りなら契約金1億円＋出来高5000万円という最高