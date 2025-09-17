◆米大リーグ ドジャース―フィリーズ（１６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１６日（日本時間１７日）、本拠地・フィリーズ戦に「１番・投手兼ＤＨ」で先発出場。中１０日のマウンドは５回無安打無失点５奪三振。１四球だけでヒットを打たれることなく、予定通りのイニングで降板した。球数６８球で１００マイル（約１６０・９キロ）超は７球だった。防御率は３・２９となった。

初回。本塁打王を争う２番シュワバーとの注目の初対決は１死走者なしで迎えた。初球。メジャー公式戦では自己最速タイの１０１・７マイル（約１６３・７キロ）直球でファウル。カウント２―２から最後は５球目のスライダーで見逃し三振に斬った。これで今季５０奪三振とした。３番ハーパーには四球を与えたが、エンゼルス時代の同僚で４番のマーシュを投ゴロに打ち取ると、その裏の打席のため急いでベンチの方に向かった。

初回先頭の第１打席では二塁内野安打を放ち、今季最長の連続試合出塁を「２１」に伸ばした大谷。初回の走塁でユニホームの左のお尻部分が破れたが、そのまま２回のマウンドに上がり、４回まで完全投球。４回先頭で迎えたシュワバーの第２打席はカットボールで左飛に仕留めた。５回。１死からケプラーの打球を左翼・コールが好捕。大谷はバンザイで喜びを表した。その裏の打席に入る前にはロバーツ監督と談笑する場面もあり、余力を残していた。

しかし、４点リードの６回。大谷の後を受けた２番手左腕ロブレスキが大誤算だった。１死から初安打を含む３連打で満塁のピンチを背負うと、３番ハーパーに右中間への２点二塁打を浴び、４番マーシュには逆転３ランを被弾。大谷の２勝目の権利は降板から約１１分で消えた。ロバーツ監督がロブレスキの交代を告げるためベンチを飛び出すと、ドジャースタジアムは大ブーイングに包まれた。