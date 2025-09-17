《閉店しない、新店も出さない》謎チェーン・木曽路の渋すぎる魅力とは…「食べ放題なし、値段も高い」しゃぶしゃぶでも選ばれる理由

しゃぶしゃぶチェーン群雄割拠の時代、「しゃぶ葉」や「しゃぶしゃぶ温野菜」など、いわゆる“値段が安くて、しかも食べ放題”といった店が人気を集め、スタンダードになりつつある。にもかかわらず、時代の風潮とは真逆の姿勢を取るチェーンがあることをご存じだろうか。

食べ放題でもなければ、値段もけっして安くはない。しかも郊外やロードサイドの店舗が中心で、都心部に店は少ない――。だが、安定した経営を維持しているのが「しゃぶしゃぶ・日本料理 木曽路」だ。

その抜群の安定感は、出店状況を見てもよくわかる。これだけ昨今、外食業界において“閉店ラッシュ”、“大量閉店”のニュースが連日報じられる中、木曽路は2023年4月から今日に至るまでの2年半、いっさいの閉店もしなければ、かといって新店を出すこともなく、全国126店舗のまま貫き通しているのだ（同チェーンの月次情報調べ）。

謎に満ちたしゃぶしゃぶチェーン、木曽路。時代に媚びない、そのあまりに渋すぎる魅力に迫った。

目立った値上げをせず、堅調に成長

1966年創業の「株式会社 木曽路」は、「しゃぶしゃぶ・日本料理 木曽路」（以下、木曽路）をコアブランド（126店、2025年9月時点）として、焼肉業態や居酒屋業態など、全国に191店舗を展開する、愛知県に本拠を置く会社だ。

外食業界では物価高騰を背景に、消費者の節約志向の高まり、外食を控える行動が顕著になっている。そのため、客数減少を値上げによる客単価の上昇で何とか抑えている店が多いのが実情である。

そういった環境の中、木曽路は今期に入っても集客は順調の様子で、8月の月次情報によれば、客数は前年比（全店ベース）107.1％。また、目立った値上げをしていないにもかかわらず、客単価も100.8％と同水準で推移している。その結果、売り上げは107.9％と、堅調に伸ばしている。

直近の業績を見ても、同社の安定的な経営ぶりがうかがい知れる。

2025年3月期の売り上げは532億円（前年530億円）、営業利益は27億円（前年22億円）と微増。営業利益率は前年4.2％から5.1％へと改善しているほか、自己資本比率は2024年の59.8％に対して、2025年は64.9％と、財務の安定度も増強している。

この盤石さゆえ、本社もここへきて強気の姿勢を見せつつある。冒頭でも触れた通り、木曽路はここ2年以上にわたって、閉店も新店もなく、店舗数は126を維持してきた。

そのうえで、9月2日、木曽路の店舗数を現状より2割程度、150店規模に増やす中長期構想を明らかにしたのである。空白地である関西以西への出店や東北への進出を目指すほか、既存エリアでは関東で店舗を拡大する計画だという。

今後、ますますしゃぶしゃぶチェーン界において、存在感を高めていくであろう木曽路。同店を取り上げる上で外せないのが、他チェーンとは一線を画す「付加価値路線」についてだ。

「食べ放題」に疲弊するチェーンを横目に

しゃぶしゃぶ市場は約30年前から、《しゃぶしゃぶ＝食べ放題》とのイメージが浸透していた。その食べ放題も参入企業が増え、競争が激化。

今や、内容を充実化させるため、前菜や麺飯類など肉以外のメニューも食べ放題にする店が主流になっている。すかいらーくHDの「しゃぶ葉」、レインズインターナショナルの「しゃぶしゃぶ温野菜」などがその代表格だろう。

ただ、あらゆるコストが上昇するなかで、値上げにも限界があり、「脱・食べ放題路線」にシフトする店も出てきている。たとえば、クリエイト・レストランツ・ホールディングスが運営するしゃぶしゃぶチェーン「かごの屋」は、この物価高騰を理由に今年9月末で食べ放題を終了することを決めたという。

一方、木曽路はどうかと言えば、そもそも上述の食べ放題チェーンとは一線を画した付加価値路線を展開。長きにわたって“量より質”を追求してきたことで知られる。

ターゲット層は「高齢層・富裕層」を選定。その顧客ニーズに合致した店づくりをしてきた。落ち着いた空間と心温まるおもてなしで、くつろぎのひと時を提供。同社の理念である「よろこびの食文化の創造」という理念を体現することに努めている。

このように、《しゃぶしゃぶ＝食べ放題》のイメージゆえにコスト高で苦しむようなこととはいっさい無縁の木曽路。その上で、同チェーンを人気足らしめている理由に、提供するしゃぶしゃぶへの強いこだわりがある。

他店では真似できない「秘伝のごまだれ」

木曽路は愚直なまでに“しゃぶしゃぶ道”を究める姿勢を貫いている。厳選された牛肉と季節に合わせた旬の野菜など、ひとつひとつの素材の旨みを感じてもらうため、蓄積されたノウハウを基に、独自の工夫を付加している。

まずは肉。木曽路独自の選定基準により、肉質・色・サシの状態などを、各店の料理長が全国各地の肉から吟味しているという。

「秘伝のごまだれ」も忘れてはならない。創業当時から受け継がれているタレで、ごま・ピーナッツ・くるみなど、複数の材料を独自の配分・方法で調合。肉の味わいを最大限に引き立てる独自の深いコクと豊かな旨みを作り出している。この味は木曽路唯一無二のもので、他店による模倣はほぼ無理と考えられる。

しゃぶしゃぶ以外にも、旬を味わう四季折々の日本料理にもこだわりがつまっている。その品数も豊富で、選べる楽しさを提供しているのも大きな魅力だ。

一連のこだわりを引き立てるのは、空間づくりに他ならない。日本の古き良き伝統を体感してもらおうと、水も滴る爽やかな池や、青々と木々が茂る庭、そして四季折々の設え――。大切な記念日、子どもの成長や長寿を祝う日など、ハレの場に選ばれるのも納得のつくりだ。

こうして見ると、木曽路はチェーン店の中でもめずらしく「敷居の高さ」を感じる。ただ、けっして間口を狭めているわけではない。中長期視点の下、顧客獲得のため様々な施策を講じているのだ。

