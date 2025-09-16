Instagramに投稿されたのは、衝撃的なお顔で水を飲む猫さん。ティーカップに差し出された水を、こちらを睨みつけるように見ながら無言で飲み続ける様子は、記事執筆時点で16万回以上投稿され、「圧がすごいw」「目ヂカラ強っっっw」「ブチギレ顔可愛すぎる」といった声が殺到しました！

【動画：『ティーカップに入った水を飲む猫』の様子を見てみると…】

ティーカップに水を入れて差し出すと…

Instagramアカウント「Ⓜ️ ️Ⓜ️ ️ももちゃん(@catmomo6279)」に投稿された猫の「もも」ちゃんのとある様子が注目を集めています。

この日、飼い主さんはももちゃんに水を与えるため、ティーカップに水を入れて差し出したのだそう。可愛らしい様子がみられるかと思いきや……

目力が強い！！可愛らしいというより、圧が強いティータイムの様子に思わず怯んでしまいそうです。

そして、飼い主さんがカメラを持ちながら近づいていくと…

まったく動じる気配もなく、そのままこちらを睨みつけているではありませんか！！いったい、何を思って水を飲んでいるのでしょうか……。

延々と無言で凄んでくるももちゃん

その後も近距離で水を飲むももちゃんを観察していたという飼い主さん。ももちゃんはというと、やはり動じることなく、そのまま飼い主さんを凄みながら無心で水を飲み続けていたのだとか。

おそらく、ももちゃんは睨んでいるでも怒っているでもなく、ただ真剣に、無心で水を飲み続けているだけなのでしょう。しかし、真剣さゆえに顔が凄んでいるように見えてしまい、ティーカップとはミスマッチなお顔になってしまったのでした！

真剣なお顔に「圧がすごい」と話題に

思わぬ表情になってしまったももちゃんの水飲み風景は、Instagramに投稿されると多くの人の注目を集め、現時点で16万回以上再生されています。

また、コメント欄には「圧がすごいw」「目ヂカラ強っっっw」「ブチギレ顔可愛すぎる」「水飲む真剣さ伝わりました！」といった声が寄せられ、話題になりました！

Instagramアカウント「Ⓜ️ ️Ⓜ️ ️ももちゃん(@catmomo6279)」では、今回ご紹介した猫のももちゃんの、のんびり気ままライフが更新されています。

甘えんぼうで可愛らしいのんびり気ままな性格が魅力的なももちゃん。見ているだけでほっこり癒される行動や、時に愉快な行動を見せてくれることもあるそうです。

ももちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「Ⓜ️ ️Ⓜ️ ️ももちゃん(@catmomo6279)」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。