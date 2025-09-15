チェンソーマン×CA4LA♡映画公開と同時発売の限定キャップ&ベレー帽

大人気コミック『チェンソーマン』の映画初作品「レゼ篇」公開を記念して、CA4LAとのスペシャルコラボアイテムが発売されます。キャラクターや作品の世界観を落とし込んだキャップやベレー帽など全4種類。デザイン性と遊び心を兼ね備えたラインアップは、ファン必見の限定アイテムです♪ 劇場公開と同日の2025年9月19日(金)より全国で販売スタート。

CA4LA×チェンソーマンの注目キャップ

チェンソーマン × CA4LA CAP01

価格：12,100円(税込)

ポチタをイメージしたキャップ。ジッパー装飾や尻尾モチーフのサイズ調整コードなど、遊び心あふれるディテールが魅力です。

チェンソーマン × CA4LA CAP02

価格：12,980円(税込)

チェンソーマンの戦闘シーンをイメージ。ウォッシュ加工デニムにダメージを施し、退廃的で存在感のある仕上がりに。

※仕上がりには個体差があります。

emmi×マリメッコ♡柔らかなピンクが彩る限定アイテム4型が登場

個性派ベレー帽とニットキャップ

チェンソーマン × CA4LA BERET

価格：12,100円(税込)

クラッシュベロアで「ボム」の神秘的な雰囲気を表現。リングパーツがアクセントとなり、上品さと個性を両立しています。

チェンソーマン × CA4LA KNIT CAP

価格：8,250円(税込)

「パワー」の角を大胆に取り入れたニットキャップ。メリノウール×アクリルのローゲージニットで、2本の角を立体的にデザイン♡ カジュアルに作品の世界観を楽しめます。

発売日と販売概要

今回の全4アイテムは、アウトレットを除く全国のCA4LA直営店、公式オンラインショップ、ZOZOTOWNにて販売。

劇場版公開と同日の2025年9月19日(金)よりスタートします。映画と合わせてぜひチェックしたい限定コレクションです。

チェンソーマンの世界を日常に♡

CA4LAとコラボした『チェンソーマン』アイテムは、ファッションに自然に溶け込みながら作品の魅力を感じられる特別な4点。

映画公開と同時に手に入るのも嬉しいポイントです。推しキャラを身近に感じながら、おしゃれに取り入れてみませんか？この秋は、チェンソーマンとCA4LAでときめくコーデを楽しんで♪