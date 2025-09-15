新循環ソリューション「.Garbon」始動 / 親子で学んだ「月面探査と水の物語」【まとめ記事】
株式会社Gabは、炭化技術によって、これまで再利用が困難だった廃棄物を独自のプロセスで炭化し、人工レザーをはじめとする多様な"選べる素材（再資源）"へと変換する新循環ソリューション「.Garbon（ガーボン）」を2025年9月10日（水）に始動した。その発表に先がけて、9月9日（火）にメディア向けの先行発表ラウンドテーブルを開催し、同社代表の山口萌斗氏が登壇した。
2025年8月31日(日)、大阪・関西万博JAXA常設展示ブースにて、「月に立つ。その先へ、」Special Talk Session 第2回「月極域探査機 LUPEX」を開催した。本イベントは、宇宙への興味関心を高めながら交流の時間を楽しんでいただくための、小学生以下の子どもたちとその保護者をメイン対象にした“夏休みスペシャル”企画。人類に不可欠な「水」が月面開発においても極めて重要な役割を果たすことに着目し、月に存在するとされる水を探す【LUPEX(Lunar Polar Exploration)】プロジェクトをテーマに、2部構成でトークと映像を通じた学びと発見の時間を提供した。
■アクキー、ピンバッジ、ボールペン、付箋など、黒ミャクミャクの新商品【大阪・関西万博】
オリジナル商品の企画・制作・販売を軸に、企業・組織のトータルブランディングを手掛ける株式会社ヘソプロダクションは、2025年10月13日まで開催される「2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）」の会場内オフィシャルストアにて、2025大阪・関西万博公式ライセンス商品「アクキー、ピンバッジ、ボールペン、ぷにぷにシール、メモ帳、付箋、立体ラバーマスコット（黒ミャクミャクVer.）各種」を発売する。
■家族に迷惑をかけない！“自分専用音量”スピーカー
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、家族と一緒でも、自分だけの快適な音量でテレビを楽しめる手元でクリアに聞けるテレビスピーカー「400-SP118」を発売した。本製品は、テレビの音量を上げることなく、手元でクリアな音声を楽しむことができる手元スピーカー。家族と一緒にテレビを見るときでも、周りに迷惑をかけず自分だけ聞き取りやすい音量で視聴できる。
■あらゆる廃棄物を人工皮革など「選べる素材（再資源）」に変換！新循環ソリューション「.Garbon」始動
株式会社Gabは、炭化技術によって、これまで再利用が困難だった廃棄物を独自のプロセスで炭化し、人工レザーをはじめとする多様な"選べる素材（再資源）"へと変換する新循環ソリューション「.Garbon（ガーボン）」を2025年9月10日（水）に始動した。その発表に先がけて、9月9日（火）にメディア向けの先行発表ラウンドテーブルを開催し、同社代表の山口萌斗氏が登壇した。
■『ワンパウンダーチャレンジ2025』第2弾開催！超大型バーガー「インフェルノ」食べたい放題
株式会社ビーケージャパンホールディングスは、直火焼きの100％ビーフパティの香ばしくジューシーなおいしさを満足いくまで堪能できるビーフ4枚を使用した“ワンパウンダーシリーズ”の食べたい放題イベント『ワンパウンダーチャレンジ2025』を年3回、2026年1月には「ワンパウンダーチャレンジ2025 ファイナル」を開催する。
■宇宙を間近に感じる夏！親子で学んだ「月面探査と水の物語」 【大阪・関西万博】
2025年8月31日(日)、大阪・関西万博JAXA常設展示ブースにて、「月に立つ。その先へ、」Special Talk Session 第2回「月極域探査機 LUPEX」を開催した。本イベントは、宇宙への興味関心を高めながら交流の時間を楽しんでいただくための、小学生以下の子どもたちとその保護者をメイン対象にした“夏休みスペシャル”企画。人類に不可欠な「水」が月面開発においても極めて重要な役割を果たすことに着目し、月に存在するとされる水を探す【LUPEX(Lunar Polar Exploration)】プロジェクトをテーマに、2部構成でトークと映像を通じた学びと発見の時間を提供した。
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・隙間収納できる！スリムな折りたたみ脚立、新色レッド
・炎を纏った4枚肉、クセになる辛さ！バーガーキング『インフェルノ ザ・ワンパウンダー』
・日本から紡いだ４０年の軌跡！旅する刺繍展 ハンガリーへの想い
・安心設置！チャイルドロック構造で、小さなお子さまが簡単に開けれないケーブルボックス
・“旨辛”か“さっぱり”が選べる！丸亀製麺、冷たいうどん2種登場
■アクキー、ピンバッジ、ボールペン、付箋など、黒ミャクミャクの新商品【大阪・関西万博】
オリジナル商品の企画・制作・販売を軸に、企業・組織のトータルブランディングを手掛ける株式会社ヘソプロダクションは、2025年10月13日まで開催される「2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）」の会場内オフィシャルストアにて、2025大阪・関西万博公式ライセンス商品「アクキー、ピンバッジ、ボールペン、ぷにぷにシール、メモ帳、付箋、立体ラバーマスコット（黒ミャクミャクVer.）各種」を発売する。
■家族に迷惑をかけない！“自分専用音量”スピーカー
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、家族と一緒でも、自分だけの快適な音量でテレビを楽しめる手元でクリアに聞けるテレビスピーカー「400-SP118」を発売した。本製品は、テレビの音量を上げることなく、手元でクリアな音声を楽しむことができる手元スピーカー。家族と一緒にテレビを見るときでも、周りに迷惑をかけず自分だけ聞き取りやすい音量で視聴できる。
■あらゆる廃棄物を人工皮革など「選べる素材（再資源）」に変換！新循環ソリューション「.Garbon」始動
株式会社Gabは、炭化技術によって、これまで再利用が困難だった廃棄物を独自のプロセスで炭化し、人工レザーをはじめとする多様な"選べる素材（再資源）"へと変換する新循環ソリューション「.Garbon（ガーボン）」を2025年9月10日（水）に始動した。その発表に先がけて、9月9日（火）にメディア向けの先行発表ラウンドテーブルを開催し、同社代表の山口萌斗氏が登壇した。
■『ワンパウンダーチャレンジ2025』第2弾開催！超大型バーガー「インフェルノ」食べたい放題
株式会社ビーケージャパンホールディングスは、直火焼きの100％ビーフパティの香ばしくジューシーなおいしさを満足いくまで堪能できるビーフ4枚を使用した“ワンパウンダーシリーズ”の食べたい放題イベント『ワンパウンダーチャレンジ2025』を年3回、2026年1月には「ワンパウンダーチャレンジ2025 ファイナル」を開催する。
■宇宙を間近に感じる夏！親子で学んだ「月面探査と水の物語」 【大阪・関西万博】
2025年8月31日(日)、大阪・関西万博JAXA常設展示ブースにて、「月に立つ。その先へ、」Special Talk Session 第2回「月極域探査機 LUPEX」を開催した。本イベントは、宇宙への興味関心を高めながら交流の時間を楽しんでいただくための、小学生以下の子どもたちとその保護者をメイン対象にした“夏休みスペシャル”企画。人類に不可欠な「水」が月面開発においても極めて重要な役割を果たすことに着目し、月に存在するとされる水を探す【LUPEX(Lunar Polar Exploration)】プロジェクトをテーマに、2部構成でトークと映像を通じた学びと発見の時間を提供した。
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・隙間収納できる！スリムな折りたたみ脚立、新色レッド
・炎を纏った4枚肉、クセになる辛さ！バーガーキング『インフェルノ ザ・ワンパウンダー』
・日本から紡いだ４０年の軌跡！旅する刺繍展 ハンガリーへの想い
・安心設置！チャイルドロック構造で、小さなお子さまが簡単に開けれないケーブルボックス
・“旨辛”か“さっぱり”が選べる！丸亀製麺、冷たいうどん2種登場