【Numbers to know】Glossy編（9/4〜9/12）： 「ロード」元幹部がフレグランスブランド始動 ほか
「Numbers to know」では、Digiday Japan編集部が今週（9月4日（木）〜9月12日（金））、Glossyで注目した数字をご紹介します。
88
「ロード」元幹部がフレグランスブランド始動モデルのヘイリー・ビーバーが手がけるビューティーブランド「ロード（Rhode）」の元幹部であるメラニー・ベンダー氏が、ミルクメイクアップ（Milk Makeup）の共同創業者マズダック・ラッシー氏や、ユーストゥザピープル（Youth To The People）創業者のジョー・クロイズ＆グレッグ・ゴンザレス氏と組み、新フレグランスブランド「ロア（Lore）」を立ち上げた。88ドル（約1万3200円）の香水と28ドル（約4200円）のミニロールオンを、自社ECとセフォラで販売する（Glossy）。
0.8％増
メイシーズ、2Q売売上は12四半期ぶりの過去最高成長メイシーズの第2四半期の純売上高は48億ドル（約7兆円）で、既存店の売上高は0.8％増となり12四半期ぶりの最高成長となった。純利益は8700万ドル（約128億3250万円）で前年の1億5000万ドル（約221億2500万円）から減少したが、ガイダンスを上回る結果だった。決算を受けて株価は20.8％高の16.28ドル（約2400円）で終値を付けた。
140店舗