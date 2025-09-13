Ç¯¤Îº¹21ºÐ!Æ±µéÀ¸¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¡Ê54¡Ë¤È·ëº§¤·¤¿33ºÐÃËÀ¡¢3LDK¤Î¿·µï¤ò¸ø³«¡ÖÉ±·Ï¤Ë²¶¤ÎÊý¤¬¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¡×
¡¡Æ±µéÀ¸¤ÎÊì¡Ê54¡Ë¤È21ºÐº¹¤Ç·ëº§¤·¤¿ÃËÀ¡Ê33¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¡£ºòÇ¯´°À®¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î£³LDK¤Î¿·µï¤ò¸ø³«¤·¡¢¼«Ê¬¤ÎÊý¤¬É±·Ï¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û21ºÐº¹É×ÉØ¤ÎÇ¯¾åºÊ¡Ê54¡Ë&¿·µï
¡¡9·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢ABEMA¤Ë¤Æ¡Ø¥À¥Þ¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤½÷¤¿¤Á¡¡¥·¡¼¥º¥ó2¡Ù#2¤¬ÊüÁ÷¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½÷À¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤ËÌ©Ãå¼èºà¤·¡¢º£¤òÀ¸¤¤ë½÷À¤Î¡È¹¬¤»¡É¤ò¾þ¤é¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¸ì¤ê¿Ô¤¯¤¹¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£MC¤ÏMEGUMI¡¢¹äÎÏºÌ²ê¡¢¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¡£¥²¥¹¥È¤Ï¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿14ºÐÇ¯²¼É×¤È¤ÎºÆº§¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿·»³Àé½Õ¡£
¡¡#2¤ÏÆ±µéÀ¸¤ÎÊì¤È·ëº§¤·¤¿¥¤¥µ¥à¤µ¤ó¡Ê33¡Ë¡¢¤ß¤É¤ê¤µ¤ó¡Ê54¡ËÉ×ºÊ¤ËÌ©Ãå¡£2¿Í¤Ï21ºÐº¹¤À¤¬¡¢1Ç¯Á°¤Ë·ëº§¤·¤Æ¤«¤éº£¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤È¥é¥Ö¥é¥Ö¤À¤½¤¦¡£
¡¡º£²ó¤Ï2¿Í¤¬Êë¤é¤¹2³¬·ú¤Æ¤Î£³LDK¤òË¬Ìä¡£ºòÇ¯´°À®¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥Ô¥«¥Ô¥«¤Î¼«Âð¤ÏÉ±·Ï¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ÇÅý°ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤â¤È¤â¤ÈÉ±·Ï¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤ß¤É¤ê¤µ¤ó¡£¤ß¤É¤ê¤µ¤ó¤Ï¡Ö²È¶ñ¤ÏÈà¤¬·è¤á¤¿¡×¤È¹ëÔú¤Ê¥ê¥Ó¥ó¥°¥Æ¡¼¥Ö¥ë&¥Á¥§¥¢¡¢¥·¥ã¥ó¥Ç¥ê¥¢¤Ê¤É¤ÎÉ±·Ï²È¶ñ¤òÈäÏª¤·¡¢¥¤¥µ¥à¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤à¤·¤í²¶¤ÎÊý¤¬¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¡×¤È¾È¤ìµ¤Ì£¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¿·»³¤Ï¡Ö¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¤È2¿Í¤ÎÎÉ¤¤´Ø·¸¤ËÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡£