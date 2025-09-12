¥×¥ì¥¹¥Æ4¤ÏºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¡ªÅ·ºÍ¥ä¥Þ¥ë¡¢ÆüËÜ¤Î¥²¡¼¥àµ¡¤¬Âç¹¥¤¤ÈÌÀ¤«¤¹¡ÖÀ¤³¦°ì¤ÎÂç¹ëÅ¡¤òºî¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡Ä¡×
ºòµ¨¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ÇÂç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ò²Ì¤¿¤·¡¢º£¤äÀ¤³¦¤Ç¤âºÇ¹â¥¯¥é¥¹¤Î¥¹¥¿¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¥é¥ß¥ó¡¦¥ä¥Þ¥ë¡£¤Þ¤À10Âå¤Ê¤¬¤é¤â¥¯¥é¥Ö¤ÈÂåÉ½¤ÎÎ¾Êý¤ÇÃæ¿´Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ë»¤·¤¤Æü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ÎÃæ¤ÇÈà¤Ïº£²ó¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥Û¥»¡¦¥é¥â¥ó¡¦¥Ç¡¦¥é¡¦¥â¥ì¥Ê¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡ØResonancia de Corazón¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥í¥ó¥°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
Èà¤Ï¤³¤Î¿ôÇ¯¤Ç·ãÊÑ¤·¤¿¿ÍÀ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤é¥×¥ì¥¤¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖËÍ¤Î¿ÍÀ¸¤Ï¤¢¤é¤æ¤ëÉôÊ¬¤ÇÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤è¡£°ÊÁ°¤Ï²¿¤Ç¤â¹¥¤¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤·¡¢Í§Ã£¤ÈÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¤Ï¤½¤ì¤¬Á´¤¯¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
º£Ç¯¤Î²Æ¤Î¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¤ò»×¤¤½Ð¤»¤Ð¡¢´Ú¹ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡Ä²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤À¤è¡×
¡Ö»Ò¶¡¤Îº¢¡¢Êì¤Ï»Å»ö¤Ç¤¢¤Þ¤ê°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Ìë¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤â¾ï¤ËÍ¼¿©¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤è¡£¤¢¤È¡¢¥×¥ì¥¤¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó4¤òÇã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
Åö»þ¤ÎËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤½¤ì¤¬Á´¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Í¡£Ãæ¸Å¤Î¥×¥ì¥¤¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó2¤È¥×¥ì¥¤¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó3¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢4¤¬°ìÈÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Í¡£
º£¤Ï¥×¥ì¥¤¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó5¤ò¤è¤¯Í·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Æ±¤¸¥é¡¦¥Þ¥·¥¢¡Ê¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡Ë¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¤È¤¤¤¦Í§¿Í¤È¤¤¤Ä¤â°ì½ï¤Ë¥²¡¼¥à¤ò¤·¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤È¤¨À¤³¦¤ÇºÇ¤âÂç¤¤Ê¹ëÅ¡¤ò·ú¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ËÍ¤Ï·ë¶É¤¤¤Ä¤â¥×¥ì¥¤¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥ë¡¼¥à¤Ë¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤Í¡ª¡×
¥ä¥Þ¥ë¤¬°é¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥â¥í¥Ã¥³¤«¤é°ÜÌ±¤·¤Æ¤¤¿ÉÏ¤·¤¤²ÈÄí¤Ç¡¢¤·¤«¤â¾¯Ç¯»þÂå¤ËÎ¾¿Æ¤¬Î¥º§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥ä¥Þ¥ë¤ÏÊì¿Æ¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¥¥Ã¥Á¥ó¤È¿²¼¼¤¬°ì½ï¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¡×¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤Î¸å¥é¡¦¥Þ¥·¥¢¤ÇÎÀÀ¸³è¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤â¡Ö¼Ò²ñ³¬ÁØ¤¬°ã¤¦¿Í¡¹¤ÈÊë¤é¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤É¤³¤«ÁÂ³°´¶¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¤·¤«¤·¤½¤ÎÃæ¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë½¸Ãæ¤·¡¢¥×¥íÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦Ì´¤ò³ð¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬ËÍ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²¿¤ò¸À¤ª¤¦¤Èµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¡£¤â¤¦´·¤ì¤¿¡£·ë¶É¡¢ËÍ¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤ì¤Ð¤Ê¤ë¤Û¤ÉÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ê¤ó¤À¡£
18ºÐ¤ÎÉáÄÌ¤Î¼ã¼Ô¤¬¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÁû¤¬¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤«¤Ê¤¤¤ó¤À¡£·ë¶É¤Î¤È¤³¤í¡¢ËÍ¤Ï²¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤À¡×
2024Ç¯¤Ë¡ÖÀ¤³¦¥¯¥é¥¹¤ÎÁª¼ê¤ËÂçÀ®Ä¹¡×¤·¤¿8Ì¾
10Âå¤Ë¤·¤ÆÍÍ¡¹¤Êº¤Æñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥é¥ß¥ó¡¦¥ä¥Þ¥ë¡£¤³¤Î¤È¤³¤í¤Ï¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤äÈà½÷¤ÎÏÃÂê¤Ç¥á¥Ç¥£¥¢¤òÆø¤ï¤»¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÍÌ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤éÁû¤¬¤ì¤ë¤À¤±¡×¤ÈÁê¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¡£