外回り営業の役得？「商談後にラーメン食べる」→直帰できる時間に商談終了を報告　ある男性のサボり術

少し息抜きを入れるほうが、仕事が捗るという人は少なくないだろう。業務に支障が出ない範囲で、うまく時間を使っている人たちの「サボり術」に関する投稿が寄せられた。

大阪府に住む営業職の30代男性（年収850万円）は、外回り中に息抜きする時間を作っているようだ。

「商談のあとにラーメンを食べる。食べ終わってから直帰しても良い時間を見計らって、商談終了の報告を入れる」

商談が早く終わった際のご褒美といったところだろうか。報告のタイミングを調整するところからしても、男性の抜け目のなさがうかがえそうだ。（文：天音琴葉）

パソコンに向かっていればバレない？「VBAでプログラムを作っている」

埼玉県に住む60代の男性（事務・管理）の場合、取引先回りをうまく利用しているようだ。

「私的な用事があった場合、同じ方面にある取引先も予定に組み込む」

こうすれば、私用で外出しても会社の業務の一環としてカモフラージュできるというわけだ。メール対応でも、「常に優先順位が高いメールは取り急ぎ拝受した旨を返信で送る」「メールチェックは朝一番に行い、対応をしておく」と抜かりない。

一方、内勤の人も「サボり術」を持っているようだ。投稿を寄せた茨城県の60代男性（事務・管理）は、「パソコンで何かしていればサボっていることは悟られない職場」だとし、

「VBAで使えそうなプログラムを作っている。画面の文字を小さめにし，離席する時は画面を全て最小化する」

一見すると仕事熱心にも見えるが、「午前中なら11時から12時くらいまで、午後は3時くらいから上手くいけば終業まで」というから、仮に朝9時から6時の実働8時間勤務の場合、5、6時間ほどサボっているようだ。VBAのスキルが身につくなら、あながち無駄な時間ではないのかもしれないが……。

紹介したサボり術は、いずれも業務に支障が出ないよう計算されたものが多い。しかし、これらの行為は会社の就業規則に抵触する可能性も否定できず、決して推奨されるものではないだろう。

