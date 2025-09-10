2026年1月より放送される、TVアニメ『葬送のフリーレン』第2期のメインキャラクタービジュアルが公開された。

参考：「フリーレン様、大喜利はやめてください」 『葬送のフリーレン』公式Xのネタ投稿が話題に

『週刊少年サンデー』（小学館）で連載中、山田鐘人（原作）とアベツカサ（作画）による原作漫画をアニメ化する本作。2021年には「マンガ大賞2021」大賞、「第25回手塚治虫文化賞」の新生賞を受賞し、さらに「第69回（2023年度）小学館漫画賞」受賞、「第48回講談社漫画賞」で少年部門を受賞。コミックス累計部数3000万部を突破している。

アニメ『葬送のフリーレン』は、2023年から2024年にかけて第1期が放送。フリーレンの新たな旅立ちと、フェルン、シュタルクという新たな仲間や、旅先での様々な人たちとの出会い、そして魔族・魔物との戦いがハイクオリティなアニメーションで描かれた。第1期最終回では「一級魔法使い試験編」までが描かれ、フリーレン、フェルン、シュタルクが旅の目的地である、魂の眠る地「オレオール」へと歩を進めていく姿で幕を閉じた。

公開されたビジュアルには、第2期で描かれる旅路でより絆を深めていくフリーレンとその弟子フェルン、戦士シュタルクの新パーティーと、彼らに多大なる影響を与えた勇者ヒンメル、僧侶ハイター、戦士アイゼン、そしてフリーレンから成る勇者パーティーが描かれている。このビジュアルは、今後さまざまなグッズとなって展開される予定。また、9月26日、27日に開催される「第1期振り返り特別上映～旅の記憶～」の第1章「旅立ち編」にて、このビジュアルの中からフリーレンとヒンメルをピックアップしたダイカットステッカーが入場者プレゼントとして配布される。（文＝リアルサウンド編集部）