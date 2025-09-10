この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「シミを消す市販薬を飲み続けるより安全！手をもむだけで、根本からシミ・肝斑を改善する方法！」と題した動画で、手もみセラピストの音琶麗菜氏が、手のひらを使った“手もみセラピー”でシミや肝斑にアプローチする方法について語った。



シミや肝斑に悩み、化粧品や薬を試してもなかなか改善できなかった--そんな経験を持つ人は少なくない。動画の中で音琶氏が語るのは、そのような「外側ケアだけでは行き詰まる人」に向けた新しい視点だ。



音琶氏によれば、シミや肝斑の背景には「体内に老廃物がたまりやすい状態」「栄養が十分に行き渡らない状態」「ホルモンバランスの乱れ」があるという。これらは一見肌と関係がなさそうに思えるが、巡りや代謝に直結しており、放置するとシミやくすみが深刻化しやすい。



そこで着目するのが、手のひらの反射区だ。腎臓の反射区を押すことで老廃物の流れを促し、小腸の反射区を押すことで栄養吸収を助け、卵巣（精巣）の反射区を押すことでホルモンバランスを整える。3か所を押すだけで、肌だけでなく全身の調子にまで良い変化が期待できるという。



動画では、押す位置の目安や押し方のコツを実演つきで紹介しており、視覚的に理解できるように工夫されている。文章で説明を読むだけではイメージしづらい部分も、手元を見ながら真似することで誰でも実践できる。



「毎日の小さな習慣が肌を変える」--そう確信させてくれる内容になっている。外側のケアで思うような結果が出なかった人にとっても、無理なく続けられるセルフケアとして取り入れやすいだろう。習慣化のコツも動画内で語られているので、ぜひ映像を見ながら新しい日課にしてみてほしい。