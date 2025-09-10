この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「シミを消す市販薬を飲み続けるより安全！手をもむだけで、根本からシミ・肝斑を改善する方法！」と題した動画で、手もみセラピストの音琶麗菜氏が、手のひらを使った“手もみセラピー”でシミや肝斑にアプローチする方法について語った。

シミや肝斑に悩み、化粧品や薬を試してもなかなか改善できなかった--そんな経験を持つ人は少なくない。動画の中で音琶氏が語るのは、そのような「外側ケアだけでは行き詰まる人」に向けた新しい視点だ。

音琶氏によれば、シミや肝斑の背景には「体内に老廃物がたまりやすい状態」「栄養が十分に行き渡らない状態」「ホルモンバランスの乱れ」があるという。これらは一見肌と関係がなさそうに思えるが、巡りや代謝に直結しており、放置するとシミやくすみが深刻化しやすい。

そこで着目するのが、手のひらの反射区だ。腎臓の反射区を押すことで老廃物の流れを促し、小腸の反射区を押すことで栄養吸収を助け、卵巣（精巣）の反射区を押すことでホルモンバランスを整える。3か所を押すだけで、肌だけでなく全身の調子にまで良い変化が期待できるという。

動画では、押す位置の目安や押し方のコツを実演つきで紹介しており、視覚的に理解できるように工夫されている。文章で説明を読むだけではイメージしづらい部分も、手元を見ながら真似することで誰でも実践できる。

「毎日の小さな習慣が肌を変える」--そう確信させてくれる内容になっている。外側のケアで思うような結果が出なかった人にとっても、無理なく続けられるセルフケアとして取り入れやすいだろう。習慣化のコツも動画内で語られているので、ぜひ映像を見ながら新しい日課にしてみてほしい。

YouTubeの動画内容

00:00

シミ・肝斑と毎日のセルフケアの関係
01:29

腎臓の反射区――老廃物を流す習慣
03:54

小腸の反射区――栄養を巡らせるポイント
06:09

卵巣・精巣の反射区――ホルモンと日常のバランス

手もみセラピストの音琶麗菜氏 直伝！心臓がドキドキする人必見の「動悸・息切れ・不整脈」に役立つ3つの反射区

手もみセラピストの音琶麗菜氏 直伝！心臓がドキドキする人必見の「動悸・息切れ・不整脈」に役立つ3つの反射区

 手もみセラピストの音琶麗菜氏が伝授：「眠れない夜が変わる！」自律神経を整えて『朝まで熟睡』

手もみセラピストの音琶麗菜氏が伝授：「眠れない夜が変わる！」自律神経を整えて『朝まで熟睡』

 手もみセラピストの音琶麗菜氏が教える：出過ぎに注意！「薬いらずで便秘解消」の極意

手もみセラピストの音琶麗菜氏が教える：出過ぎに注意！「薬いらずで便秘解消」の極意
チャンネル情報

手もみスト 音琶麗菜_icon

手もみスト 音琶麗菜

YouTube チャンネル登録者数 40.80万人 431 本の動画
手もみセラピストの音琶麗菜です^_^たった７秒！誰でも簡単！手のひらを押すだけの健康法「いつでも、どこでも、手もみセラピー」を提供しています。この手もみセラピーが、あなたの元気のお役に立ちますように☆
youtube.com/channel/UCo2UDFzGDSi9SR7m280sNKQ YouTube