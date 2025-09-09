イタリアとの壮行試合

バレーボール男子の世界選手権壮行試合「エムットマッチ2025 Powered by MUFG」で日本は6、7日にイタリアと対戦した。7日の試合では石川祐希主将のスパイクがイタリア選手に直撃。憤怒の相手に笑顔で謝罪するシーンもあった。

7日のイタリア戦、セットカウント1-2で迎えた第4セット。12-7とリードした場面で高橋藍がサーブを放つと、イタリアのレシーブが直接日本側へ。石川はチャンスを逃さずにジャンプした。

ダイレクトで放ったスパイクは、イタリアのスベルトリの右肩付近に直撃。憤怒の表情を浮かべたスベルトリだったが、すかさず石川が近寄り、笑みを浮かべながら背中をポンポン。ネット越しのハグで謝罪した。

このプレーを中継で見ていたバレーファンも爆笑。元チームメイト同士のやり取りに「この試合のハイライトは間違いなく石川キャプテンのダイレクトアタックがスベルトリの頭に直撃したシーン」「直撃してて痛そうだったw」「面白かった」「仲良さそうでおもろい」など声が寄せられた。

この試合は第4セットを壮絶なデュースの末に32-34で落として敗れた日本。6日の第1試合もフルセットの末に敗れていた。

男子の世界選手権はフィリピンで開催。日本は13日に1次リーグ初戦のトルコ戦に臨む。



（THE ANSWER編集部）