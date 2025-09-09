一大ブームだった「海鮮居酒屋」が軒並み《閉店ラッシュ》で姿を消したシンプルな原因…たった10年で「磯丸、はなの舞、さくら」オワコンに

「海鮮居酒屋」と聞いて、どんなチェーン店を思い浮かべるだろうか。「磯丸水産」や「はなの舞」、「さくら水産」などなど……。他の居酒屋チェーンにはない、新鮮な海の幸をリーズナブルに堪能できるのはもちろん、店によっては自分で魚や貝類、甲殻類を焼く体験ができるなど、多くの消費者に愛されていた。

2010年代頃、和民などのいわゆる「総合居酒屋」の不調がささやかれる一方で、躍進を遂げた海鮮居酒屋たち。ところが、それから10年以上経った今、彼らはまるで示しを合わせるかのように、一斉に《閉店ラッシュ》に追い込まれている。

なぜ一大ブームを築いた海鮮居酒屋は、一転して世間の間でオワコンとなってしまったのか。かつてのブームの背景を辿りつつ、その理由を探っていく。

2010年代の海鮮居酒屋ブームを語る上で、まず欠かせないのが、美味しい魚を手頃な価格で食べられるようになったことだ。

1つ目は流通ルートの改善。かつて漁師から漁協もしくは仲買、そこから市場、鮮魚店らを通じて、ようやく飲食店に届くというのがスタンダードだった。それが技術面も含めて流通ルートが確立されることで、全国各地から容易に魚を取り寄せられるようになる。

中には中間業者を通さない取引で、より安価に魚を提供する店も増えた。生け簀や水槽、トロ箱（魚を入れる箱）を店内に置く“トロ箱系居酒屋”が出現し始めたのもこの頃だ。

2つ目は魚の美味しさにつながる、鮮度の劣化を防ぐ技法の発達。以前は、漁獲後に魚を自然死させる「野締め」が一般的な技法とされていた。ただ、これだと店に届くまでに劣化が進んでしまう。

そこで、漁業関係者の間で確立されたのが「活け締め」や「神経締め」という技法。魚の死後硬直を遅らせるこれらの技法は、これまでより鮮度を保つのに役立ち、結果として、魚の美味しさの底上げにつながったというわけだ。

わずか10年あまりで店舗数が激減

海鮮居酒屋が流行った要因は他にもある。その一つが「昼飲み」のニーズに応えていた点だ。

当時、定年を迎えた団塊の世代が増えていく中で、日中の時間を持て余したシニア層による昼飲みが定着しつつあった。しかし、夜営業が主である従来の総合居酒屋は、営業していてもランチの定食しか提供していない、という店が大半だった。

それに対して、24時間営業を掲げた「磯丸水産」をはじめとして、「はなの舞」や「さくら水産」といった居酒屋は、昼でも通常メニューや酒を提供するなど、昼飲みのスタイルに対応。結果、シニア層のニーズと合致したのである。

かくして、一時代を築いた海鮮居酒屋。だが、その勢いはけっして長く続かなかった。上に挙げた3つのチェーン店、それぞれの店舗推移を見てみよう。

SPFホールディングスが運営する磯丸水産は、'17年にピークの155店舗を達成。しかし、同社の直近の出店状況によれば、99店舗（'25年2月末時点、FC店舗を除く）とその数を大きく減らしている。

それ以上に悲惨なのが、はなの舞（チムニーが運営）とさくら水産（テラケンが運営）だ。はなの舞は、'14年には327店舗あったのが、この10年で100店舗を下回るまでに。さくら水産も最盛期は約160店舗あったのが、直近では11店舗まで激減している。

あまりに深刻な「日本人の魚離れ」

もちろん、これらの海鮮居酒屋の店舗数が大きく減っている背景には、シンプルに居酒屋業態そのものが厳しい状況に置かれていることも無視できない。

帝国データバンクによれば、'25年上半期に発生した「飲食店」の倒産（負債1000万円以上、法的整理）は458件で、年上半期として過去最多を更新したとある。そのうち業態別では、居酒屋を主体とする「酒場・ビヤホール」が105件で最も多かった。

コロナ禍のダメージから回復途上にあるなかで、一度縮小した飲み会需要が戻ってこない、食材費や人件費などのコスト増加が止まらないなど、居酒屋が店舗数を減らす要因はいくつもある。

ただ、海鮮居酒屋は他の居酒屋以上の“逆風”にさらされている。それが、深刻な《日本人の魚離れ》だ。

水産庁の「令和6年度 水産白書」によれば、国内における食用魚介類の1人1年当たりの消費量は、'01年度の40.2kgをピークに減少を続け、今や全盛期のおよそ半分、21.4kg（'23年度）まで減らしている。それも特定の年齢層ではなく、ほぼすべての層で減少傾向にあるというから、状況は深刻だ。

家庭はおろか、もはや外食でさえ魚は忌避される存在になりつつあるのか。実はそうとも言い切れない。同じ魚を使っていても、年々右肩上がりに業績を伸ばす業態もある。

モノからコト消費へのシフトについていけず

ひとつは市場規模8000億円以上を見込まれているほど、飛躍的に成長を遂げている回転寿司業界。「スシロー」や「くら寿司」といった大手チェーンはいずれも、客単価の上昇に店舗数の増加と、魚離れもどこ吹く風、勢いを増している。

こうして見ると「回転寿司が海鮮居酒屋を駆逐した」ともとれるが、けっしてそうではない。「居酒屋業態の中にも、『魚離れ』という時勢に負けず、好調な店はある」と語るのは、外食専門コンサルタントの永田雅乙氏だ。

「例として挙げたいのが、ハーバーハウスという会社が運営する『釣船茶屋ざうお』です。福岡に本店を構え、東京・新宿や大阪・難波など都市部にも出店を広げている同チェーン、その集客力の源泉は、『店内で魚釣りをして、自分たちが釣った魚を食べることができる』という独自のスタイルです。

店内には大きな釣り船と生け簀を構え、釣りたての新鮮な魚をその場で堪能できる。コロナ禍以降、消費者が重視する要素がモノ消費からコト消費へと変化する中で、こうした『非日常な体験業態』はやはり強いです」

今後、海鮮居酒屋が生き残るカギは、非日常的な体験――。だが、仮にそれを実現しても、それ以上のマイナス要素があれば、やはり生き残るのは難しい。それを教えてくれるのが、前述した通り店舗数を大きく減らしている「磯丸水産」だ。

生簀に魚が泳ぎ、板前が目の前で魚を捌いてくれ、さらに浜焼きもできる。そんな非日常的な体験を提供するチェーン店の先駆者にもかかわらず、磯丸水産はなぜ他の海鮮居酒屋同様、オワコンとなってしまったのか。

つづく【後編記事】『磯丸水産「外国人店員だらけ」で店舗激減…《コンセプトの良さ》を殺した、あまりに大きすぎる代償』で詳報する。

