米初対戦となった菅野智之から47号先頭打者弾＆2打席連続の48号

【MLB】ドジャース 5ー2 オリオールズ（日本時間8日・ボルティモア）

ドジャースの大谷翔平投手は7日（日本時間8日）、本拠地で行われたオリオールズ戦で2打席連続本塁打を放ち、連敗ストップに貢献した。今季48号に達し、ヤンキースの“伝説の本塁打王”を置き去りにした。

菅野智之投手とメジャー初対決となった初回無死の第1打席、シンカーをバックスクリーン右へ運んだ。今季12本目の先頭打者弾となり、2023年のムーキー・ベッツに並ぶ球団最多タイ記録となった。さらに3回無死の第2打席はフォーシームを捉える48号。2打席連発は5月15日（同16日）以来、今季2度目だった。

MLB公式サイトのサラ・ラングス記者は「所属した1球団での最初の2年間の本塁打数ランキング」を紹介。1位は1920-21年ベール・ルース（ヤンキース）の113本、2位は2001-02年アレックス・ロドリゲス（レンジャーズ）の109本、3位は2024-25年大谷（ドジャース）の102本、4位は1960-61年ロジャー・マリス（ヤンキース）の100本となっている。

昨季54本塁打を放っている大谷は、この日で単独3位に浮上。2022年にアーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）に抜かれるまで、ア・リーグのシーズン最多本塁打記録保持者で、通算275本塁打、MVP2度、打点王2度のレジェンドを上回ったことになる。

通算696本塁打、MVP3度、本塁打王5度のAロッド氏まではあと7本。今季残り19試合でラストスパートをかけ並ぶことはできるだろうか。（Full-Count編集部）