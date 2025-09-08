バレーボール世界選手権

バレーボールの世界選手権は7日、タイ・バンコクで女子3位決定戦が行われ、世界ランキング5位の日本が同2位のブラジルに2-3（12-25、17-25、25-19、29-27、16-18）で敗れた。世界バレー15年ぶりのメダル獲得はならず。大接戦を現地で見届けていた、バレー界の大物を日本ファンも発見していた。

会場で日本―ブラジル戦を見届けていたのは、元韓国代表主将のキム・ヨンギョンさんだった。

欧州チャンピオンズリーグで、2012年にアジア人初のMVPと得点王を獲得。192センチの長身で、人気は韓国国内に留まらず、アジアを代表するスーパースターだった。東京五輪では4位となったチームをけん引。24-25年シーズンで現役引退している。

会場には東京五輪金メダルのジョーダン・ラーソン（米国）とともに姿を見せており、この日も中継で姿が抜かれたシーンも。ネット上の日本ファンも「ヨンギョンさんが映った時ちょっとテンション上がった！」「ヨンギョン御一行ww」「ヨンギョン達も会場で見てるのか！」「え！！観客席にヨンギョンおるやん！」「キム・ヨンギョンかっこい〜」などと反応していた。



（THE ANSWER編集部）