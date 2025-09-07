【アフタル［サマーバケーション］】 2026年3月 発売予定 価格：25,850円 撮影： あみあみ秋葉原ラジオ会館店

ホビージャパンのフィギュアブランド「AMAKUNI」より、2026年3月に発売予定の1/7スケールフィギュア「アフタル［サマーバケーション］」。こちらは、セガが運営するスマートフォン用RPG「ファンタシースターオンライン2 es」に登場する「アフタル・アールアレフ」を立体化したものだ。

今回は、チップ用にイラストレーターのNidy-2D-氏がデザインを手掛けたサマーバケーション衣装のイラストを忠実に再現している。同社からは、すでにジェネやアネットがサマーバケーション衣装でフィギュア化されているため、待ちに待っていた人も多いのではないだろうか？

フィギュアの素材はPVCで、全高は約245mmだ

頭の上にサイバーなデザインのサングラスを付けた、こちらのアフタル。このデザインもNidy-2D-氏らしい、独特のスタイルになっているのが面白い。また、青いグラデーションが掛かった大きな瞳や、少しだけ赤らめた頬、そして大きく開けた口元など、明るい表情を見ているとこちらまで癒やされそうだ。

アフタルの黄色い長い髪は、後ろで一本にまとめ上げられている。こちらも綺麗に編み上げられており、まるで尾が伸びるように腰のあたりまでうねりながら伸びている。サングラス部分や髪をまとめているアクセサリー類にはクリアパーツが採用されており、青く透き通るような質感を出している。

守りたいこの笑顔

サングラスのデザインもユニークだ

髪をまとめている部分など細かいアクセサリー類も再現されている

アフタルが身につけている衣装は、ピンク色で大きめのフリルが付いたビキニだ。白い素肌との色合いも美しく、腕や手首にはアクセサリーが付けられているほか、手にはかなり大きめの水鉄砲を持っているところも可愛らしい。

ビキニの紐には装飾品が付いていて凝ったデザインとなっている

白い素肌が艶めかしい

水鉄砲の形も独特だ

水着の下半身部分は、大きなフリルで覆い隠されたようなスタイルになっている。今回は片足を大きく上げて立っているようなポーズになっていて、太ももや足首にもアクセサリーが付けられており、見た目も賑やかだ。足の指辺りが赤みがかっているところなど、彩色も絶妙である。

お尻が大きく出ている!?

大きなフリルで覆われている

脚にもアクセサリーが付けられている

こちらの「アフタル［サマーバケーション］」は、現在あみあみ秋葉原ラジオ会館店で展示中の彩色見本だ。予約の受付は10月20日までと、まだ少しだけ時間的な余裕がある。その前に実物を見ておきたい人は、一度お店に足を運んでみることをオススメする。

【フォトギャラリー】

(C)SEGA