Æó½½»ÍÀáµ¤¤Î°ì¤Ä¡ÖÇòÏª(¤Ï¤¯¤í)¡×¡£Ä«Ïª¤¬Áð¤Ë½É¤ê¡¢¾¯¤·¤º¤Ä½©¤Îµ¤ÇÛ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë»þµ¨¤Ç¤¹¡£
¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÇòÏª¡×¤È¤Ï¤¤¤Äº¢¤Ç¤É¤ó¤Ê°ÕÌ£¤Ê¤Î¤«¡¢Ïª¤¬È¯À¸¤¹¤ëÍýÍ³¤äÏª¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¤ï¤¶¡¢¤³¤Î»þµ¨¤ËÃí°Õ¤·¤¿¤¤Å·µ¤¤ÎÆÃÄ§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÇòÏª¡Ê¤Ï¤¯¤í¡Ë¡×¤ÏÆó½½»ÍÀáµ¤¤Î°ì¤Ä¤Ç¡¢2025Ç¯¤Ï9·î7Æü¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿´ü´Ö¤È¤·¤Æ¤Î¡ÖÇòÏª¡×¤Ï¡¢9·î7Æü¤«¤é¼¡¤ÎÆó½½»ÍÀáµ¤¤Î¡Ö½©Ê¬¡×¤ÎÁ°Æü¡¢9·î22Æü¤Þ¤Ç¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢Ç¯¤Ë¤è¤Ã¤Æ1ÆüÄøÅÙ¤º¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤È¤³¤í¤ÇÏª¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤¼¡©
¤Ç¤Ï¡¢Ïª¤¬È¯À¸¤¹¤ëÍýÍ³¤ò¡¢¤â¤¦¾¯¤·¾Ü¤·¤¯¤ß¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤â¤½¤âÏª¤È¤Ï¡¢¶õµ¤Ãæ¤Î¿å¾øµ¤¤¬Îä¤ä¤µ¤ì¤Æ¶Å·ë¤·¡¢Áð¤äÍÕ¡¢ÃÏÌÌ¤Ê¤É¤ÎÉ½ÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤¿¿åÅ©¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÃÏµå¤Ï¡¢ÂÀÍÛ¤«¤éÇ®¤òµÛ¼ý¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢±§Ãè¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÇ®¤òÊü½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüÃæ¤Ëµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ë¤Î¤Ï¡¢ÃÏµå¤¬µÛ¼ý¤¹¤ëÇ®¤¬Êü½Ð¤¹¤ëÇ®¤è¤êÂ¿¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Ìë¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÂÀÍÛ¤«¤é¤ÎÇ®¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÃÏµå¤«¤éÇ®¤¬Êü½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÃÏÌÌ¤ä¤½¤Î¼þÊÕ¤Î¶õµ¤¡¢ÊªÂÎ¤ÏÎä¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò¡ÖÊü¼ÍÎäµÑ¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£À²¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÎä¤¨¹þ¤ß¤Ï¶¯¤Þ¤ê¡¢±À¤äÉ÷¤¬¤¢¤ë¤È¼å¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
Êü¼ÍÎäµÑ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Áð²Ö¤ÎÍÕ¤ÎÉ½ÌÌ¤«¤é¤âÇ®¤¬Ã¥¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£ÍÕ¤Î²¹ÅÙ¤¬ÏªÅÀ¤ËÃ£¤¹¤ë¤È¡¢ÍÕ¤ËÀÜ¤·¤¿¶õµ¤Ãæ¤Î¿å¾øµ¤¤¬¶Å·ë¤·¡¢¿åÅ©¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡ÖÏª¡×¤¬¤Ä¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
Ìë´Ö¤ÎÊü¼ÍÎäµÑ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸
¤³¤È¤ï¤¶¡ÖÄ«Ïª¤¬¹ß¤ê¤ë¤ÈÀ²¤ì¡×¤ÏËÜÅö¡©
¤³¤³¤Ç¡¢Ïª¤ÈÅ·µ¤¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¤ï¤¶¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡ÖÄ«Ïª¤¬¹ß¤ê¤ë¤ÈÀ²¤ì¡×¡ÖÌëÏª¤¬Â¿¤±¤ì¤ÐÀ²¤ì¡×¡ÖÃØéá¤ÎÁã¤ËÄ«Ïª¤¬¤Ä¤¯¤ÈÀ²¤ì¡×¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ïª¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Ìë´Ö¤ËÀ²¤ì¤Æ±À¤¬¤Ê¤¯¡¢Êü¼ÍÎäµÑ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÎä¤¨¹þ¤ß¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¾Úµò¤Ç¤¹¡£¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï²º¤ä¤«¤ÊÀ²Å·¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤ä¤¹¤¯¡¢Ä«ÈÕ¤ÎÊü¼ÍÎäµÑ¤â¶¯¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤Î¤³¤È¤ï¤¶¤Ï¡¢¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤Æ¤½¤ÎÆü¤ÎÃë´Ö¤âÀ²¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦·Ð¸³Â§¤òÉ½¤·¤¿¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
Ïª¤Ï½©¤Ë¸Â¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢°ÜÆ°À¹âµ¤°µ¤¬¤è¤¯ÆüËÜÉÕ¶á¤òÄÌ²á¤¹¤ëµ¨Àá¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Îä¤¨¹þ¤ß¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤ÆÏª¤¬¤ß¤é¤ì¤ëµ¡²ñ¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
ÇòÏª¤Îº¢¤Ï´¨ÃÈº¹¤äÂç±«¤ËÃí°Õ
ÇòÏª¤Îº¢¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤Å·µ¤¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò£²¤Ä¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡´¨ÃÈº¹¤ËÃí°Õ
¤Þ¤ÀÆüÃæ¤Ï»Ä½ë¤ÎÍ¾±¤¤¬»Ä¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Ä«ÈÕ¤ÏÏª¤¬¹ß¤ê¤ÆÎÃ¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¡ÖÇòÏª¡×¤Îº¢¡£²Æ¤«¤é½©¤Ø¤Îµ¨Àá¤ÎÊÑ¤ï¤êÌÜ¤Ç¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢´¨ÃÈº¹¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
½ë¤µ¤ÈÎÃ¤·¤µ¤¬Æþ¤êº®¤¸¤ë»þ´ü¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Ä«ÈÕ¤ÈÆüÃæ¤Î1Æü¤ÎÃæ¤Ç¤Î´¨ÃÈº¹¤ä¡¢Æü¡¹¤Î´¨ÃÈº¹¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤³¤Îµ¤²¹º¹¤¬¡¢ÈèÏ«´¶¤ä¿©ÍßÉÔ¿¶¤Ê¤É¤Î¡Ö½©¥Ð¥Æ¡×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤â¡£¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤¤¿©»ö¤äÅ¬ÅÙ¤Ê±¿Æ°¡¢µ¬Â§Àµ¤·¤¤À¸³è¤Ê¤É¤ò¿´¤¬¤±¡¢´¨ÃÈº¹¤ËÉé¤±¤Ê¤¤ÂÎ¤Å¤¯¤ê¤ò¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢ÂæÉ÷¤äÁ°Àþ¤Ë¤è¤ëÂç±«¤ËÃí°Õ
9·î¤ÏÆüËÜ¤ËÂæÉ÷¤¬ÀÜ¶á¡¦¾åÎ¦¤·¤ä¤¹¤¤·î¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢½©±«Á°Àþ¤¬ÄäÂÚ¤·¤ä¤¹¤¤»þ´ü¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¤È¤¤Ë¤ÏÂæÉ÷¤Î±Æ¶Á¤ÇÁ°Àþ¤Î³èÆ°¤¬³èÈ¯¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢ÇòÏª¤Îº¢¤ÏÂç±«¤äÄ¹±«¤Ë¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£Âç±«¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤ä¤â¤·¤â¤Î»þ¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²þ¤á¤Æ³ÎÇ§¤ò¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÇòÏª¤Îº¢¤Ï½©±«Á°Àþ¤äÂæÉ÷¤Ë¤è¤ëÂç±«¤Ë¤âÃí°Õ¡Ê2015Ç¯9·î8Æü¤ÎÅ·µ¤¿Þ¡Ë