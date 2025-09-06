PS5版「MARVEL闘魂」クローズドβテストが本日9月6日より開催！ マーベルヒーローたちが登場する対戦格闘
【MARVEL Tōkon: Fighting Souls：クローズドβテスト】 9月6日～ 開催 【MARVEL Tōkon: Fighting Souls】 2026年 発売予定 価格：未定
(C) 2025 MARVEL
プレイステーション 5版対戦型格闘ゲーム「MARVEL Tōkon: Fighting Souls」のクローズドβテストが、本日9月6日より3日間開催される。
本作は、マーベルを代表するヒーローやヴィランたちキャラクターが登場する4vs4の対戦型格闘ゲーム。アークシステムワークスが開発を担当している。クローズドβテストの詳細についてはPlayStation Store「MARVEL Tōkon: Fighting Souls」のページにて確認してほしい。
□PlayStation Store「MARVEL Tōkon: Fighting Souls」のページ【MARVEL Tōkon: Fighting Souls PS5 Closed Beta Announce Trailer】 【MARVEL Tōkon: Fighting Souls】
(C) 2025 MARVEL
(C) 2025 Sony Interactive Entertainment Inc.
Developed by ARC SYSTEM WORKS CO., LTD