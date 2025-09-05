タレントのぺえが、独自の視点で東京の地域ごとの男性の特徴を分析し、視聴者の注目を集めた。

【映像】目黒川沿いで煙草吸ってる男は…ぺえが分析する“東京23区の男”

9月4日放送のテレビ朝日系バラエティー番組『私が愛した地獄』では、タレントのぺえ、YouTuber・平成フラミンゴのRIHO、お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀がMCを務め、ぺえの10年来の友人であるタレントのpecoがゲストとして登場した。

番組中、稲田が占い師から「下北沢に行くと、一生売れないけれど結ばれる俳優と出会う」と告げられたという話をしたのをきっかけに、ぺえの独自の地域別男性論が炸裂した。

「（小田急線で）下北〜経堂までの区間は、ちょっと自分のこと好きな男多いよね？もうあれよ、偏見だけど。なんかわかる？」と、小田急線沿線の男性について持論を展開。稲田も「なんかわかるかも」と思わず同意する場面があった。

ぺえはさらに具体的に「豪徳寺、梅ヶ丘をはさみ経堂あたりまで。なんか新百合ぐらいまで行っちゃえば地に足ついた男もいるんだけど」と、小田急沿線の駅ごとの男性の特徴を分析。稲田は大爆笑しながらもその観察眼に驚いていた。

稲田から「おすすめの街ないんすか？原宿系は？ちょっとチャラい？」と質問されると、ぺえは「竹下通りと、キャットストリートってところがあって、そこで大きく分かれる」と説明。原宿でも通りによって男性のタイプが異なることを指摘した。

pecoも「わかる。キャットストリートの方がイケイケな感じする。ちょっと怖いかも」と同意すると、ぺえは「そう。キャットストリートの方が、なんか『ストリート悪（ワル）』みたいな。『何人女泣かせてきたんだ』みたいなショップ店員は多い気がする」と、さらに詳細な分析を加えた。

RIHOも「じゃああれは？中目黒とかのさ、なんかイケてる洋服屋で、お外に喫煙所みたいのがあって、そこにいる人」と別の地域の男性について質問。ぺえは「目黒川沿い？」と確認した上で「本気で恋愛はしようとしてないと思う」と断言した。

「遊んでるってこと？」というpecoの質問に対しては「まだ結婚がゴールっていうところにはいってないと思う。楽しく恋愛しようぜっていう」と、中目黒エリアの男性の恋愛観についても分析。

稲田から「地に足ついてないってことですか？」と聞かれると、ぺえは「ただ、大鳥神社あたりは結構地に足ついてると思う」と、さらに細かい地域特性にまで言及。この発言に稲田は「どんだけ知ってんの」と驚きの声を上げた。