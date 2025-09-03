【UNIQLOセール】に大感謝！ 今 → 秋に活躍しそう♡「即戦力アイテム」

即戦力になり、秋まで活躍してくれそうなアイテムが【ユニクロ】でお値下げ中！ シンプルで着回しやすいデザインであらゆるシーンにフィットしそうな、活躍が期待できるアイテムをご紹介します。ぜひこの機会を逃さずお得にゲットして。コスパ優秀で、ユニクロに大感謝したくなること間違いなしかも。

夏秋に賢く着回したいボクシーシャツ

【ユニクロ】「ナイロンボクシーショートシャツ / 5分袖」\1,990（税込・セール価格）

ナイロンのさらりとした肌触りとボクシーなシルエットが特徴の、今から秋口まで活躍しそうなショートシャツ。ゆとりのあるシルエットで、Tシャツにもさらっと羽織りやすいのも魅力です。秋は長袖カットソーやタートルシャツに重ねて、レイヤードスタイルをアップデート。カラーはベーシックなオフホワイト・ブラックから、深みがあり秋らしいダークブラウンやオリーブの全4色。セール中にぜひ手に入れてほしい即戦力シャツです。

リラックス × きちんとの好印象ジャケット

【ユニクロ】「感動ジャケットリラックスフィット」\5,990（税込・セール価格）

暑さの残る今から秋まで、オンオフ問わず頼れるジャケット。ストレッチのきいたリラクシーな素材感で、ドライ・UVカットなど嬉しい機能が付いているのも高ポイント。カラーはベーシックなブラックとグレー、ベージュの全3色で、どれを選んでも着回しやすそうです。

ロングシーズン楽しめる軽やかシフォン

【ユニクロ】「シフォンティアードスカート」\2,990（税込・セール価格）

軽やかなシフォン素材にプリーツ加工を施した生地が、柔らかでフェミニンな印象のスカート。動くたびにふわっと揺れる程よいボリュームシルエットが目を引きます。夏のクリーンな着こなしはもちろん、ニットやジャケットと合わせた秋コーデにも活躍が期待できそう。ウエストゴムでラクにはけるのもGOOD。落ち着いたカラーのボタニカル柄は、40・50代の女性にこそおすすめしたい。

1枚でも重ね着でも活躍する狙い目ワンピ

【ユニクロ】「ナイロンワンピース / 7分袖」\3,990（税込・セール価格）

スポーティーなナイロン素材がさらっと心地よさそうなワンピース。ウエストのドローストリングでフィット感を調整できるので、気分やシーンに合わせてスッキリめにもリラクシーにも着こなせます。シンプルなデザインだからこそ、レイヤードや小物で印象を変えて楽しめそう。ブーツやニットを合わせれば秋顔コーデにアップデートが可能。夏から秋にかけての2シーズンコーデにぜひ取り入れてみて。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：タニメグミ