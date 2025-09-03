定年後も安定した年金収入があり、「これなら老後も安心」と考えていたとしても、思いがけない出来事が生活を大きく揺さぶることがあります。とくに医療の分野では、公的制度の限界や想定外の自己負担が、安心を一変させることも珍しくありません。

「年金月25万円」の余裕が一転…突き付けられた非情な宣告

「まさか、こんなことになるとは思ってもみませんでした」

田中明夫さん（72歳・仮名）。中堅の機械メーカーに勤め、60歳定年後は再雇用でそのまま働き続け、68歳で退職。数年前に妻に先立たれ、現在は一人暮らし。子どもたちはそれぞれ家庭を持ち独立しています。

65歳から受け取る予定だった年金は月19万円ほど。繰下げ受給を利用し、年金受取額は30.1％増額。現在、月25万円ほど手にしています。

「手取りにすると21万円くらい。これくらいあれば、普通に暮らしていける。物価高、物価高と騒いでいるけど、そんなに節約を意識しなくてもいい。気楽なものだった」

総務省統計局『家計調査 家計収支編 2024年平均』によると65歳以上の単身無職世帯の住居費を除く消費支出は月平均で13万0,068円。8万円ほど余裕があるうえ、住宅ローンは完済済みの持ち家。老後を安心して暮らしていくための貯蓄も十分にあります。

「趣味の山歩きにも毎週のように出かけていましたし、健康だけが取り柄だと思っていたんです。この年ですから、いずれは病気になるけど、1人だから……万一の備えといえば、若いころに入ったきり、ほとんど見直すこともなかった保険に加入しているくらいだった」

異変が起きたのは、半年前のこと。食欲がなく、体重が急に落ち始めた。近所のかかりつけ医の紹介で大学病院の精密検査を受けた結果、告げられたのは「希少がん」という非情な宣告でした。

医師からは標準治療として手術と抗がん剤治療の提案がありました。これらはもちろん公的医療保険が適用。しかし、さらに説明が続きます。

「田中さんの場合、より効果が期待できる新しい治療法もあります。ただ、まだ保険適用となっていない先進医療になります」

提示された治療計画書に書かれた金額を見て、田中さんは言葉を失います。総医療費月100万円。そのうち、先進医療が月20万円。ざっと計算すると、月の自己負担額は26万円近くになります。

「正直、退職金などで蓄えた貯金を取り崩せば、払えなくもない。しかし、治療が何年続くかわからない。お金が底をついてしまうかもしれない……」

公的医療保険のおかげで、私たちは医療費の原則1〜3割を自己負担するだけで、必要な治療が受けられます。さらに、医療費が高額になった場合には「高額療養費制度」があり、所得に応じて定められた自己負担限度額を超えた分は、後で払い戻される仕組みになっています。

たとえば、田中さんのように70歳以上で年収が約370万円未満の場合、外来・入院を合わせた1ヵ月の自己負担限度額は57,600円です。多くの人は、この制度があるから「いざという時も安心」と考えているかもしれません。

しかし、この制度は保険適用外の治療や費用は対象になりません。厚生労働省の資料によれば、保険適用外の費用には、主に以下のようなものがあります。

●先進医療にかかる技術料

公的医療保険の対象にするかを評価中の先進的な医療技術。技術料は全額自己負担

●保険適用外の医薬品や治療法

国内で未承認の抗がん剤などを使った治療（自由診療）

●差額ベッド代

希望して個室などに入院した場合の室料

●入院中の食事代の一部や雑費

生命保険文化センター『2022（令和4）年度 生活保障に関する調査』によると、直近の入院における1日あたりの自己負担額は平均2万700円で、入院1回あたりの自己負担額は19.8万円です。

先進医療を受けた場合の自己負担額は、技術料だけで100万円を超えるケースもあるでしょう。受けるか、受けないかは自分次第。命を天秤にかけるような選択をしなければなりません。

「子どもたちがね、サポートするから治療を受けてほしいって……だから頑張るつもりです」

