この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

脱・税理士の菅原氏が断言！遺言なしは税金爆増の地雷！贈与vs相続の正解は“揉めない設計”から

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「贈与と相続のどちらがお得なのか？親から子へ不動産の名義変更の最適なタイミングについて解説します！」と題した動画で、脱・税理士の菅原氏が不動産の贈与と相続について熱弁を振るった。不動産を“生前贈与でもらうか”、“相続でもらうか”で税金も手続きも大きく変わるという前提から入って、判断の軸を一気に整理してくれる。



軸は2つ。相続税の基礎控除（非課税枠）を超えるかどうか、そして相続時精算課税を使うかどうか。ここを外すと、名義変更のタイミングだけで数十万円単位の差が出る。動画では登録免許税や不動産取得税といった見落としがちな周辺コストまで視野に入れ、どの局面で負担が膨らむのかを押さえていく。



もう1つの肝が“揉めない設計”。相続で受けるなら遺言を用意しておくのが鉄則で、揉めた瞬間に小規模宅地等の評価減といった特例が使えず不利になるケースがある。親名義の土地に家を建てるときの名義の整え方や、どの段階で名義変更しておくと安全かといった現場の勘所にも触れてくれる。



また、「相続でもらう場合は揉め事対策が何より重要で、相続で受け取るなら遺言を用意しておくことが鉄則。揉めると小規模宅地等の評価減（特例）が使えない場面が出て、結果的に負担が跳ね上がることがある。」と、親の土地に家を建てるケースの名義の整え方など、実務で迷いやすいポイントもアドバイス。



動画の全体を通して、「最適な名義変更のタイミング」を判断するための材料がコンパクトに揃う。相続税の対象ラインに近い人、親の土地を住居に使う予定がある人、早めに名義を動かすべきか迷っている人には特に刺さる内容。数字の出し方から家族の揉めごと回避まで、見終わった後には、自分の家計で何を決めるかが具体的に見えてくるはずだ。