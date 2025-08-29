ÊÝ°é±à¤ÇË½¤ì¤ëÂ©»Ò¤Î¸¶°ø¤Ï¿Æ¼«¿È¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡ÄÍî¤ÁÃå¤¤¬¤Ê¤¤5ºÐ»ù¤òŽ¢È¯Ã£¾ã³²Ž£¤Èµ¿¤Ã¤¿Êì¿Æ¤ÎŽ¢°Õ³°¤ÊÌÕÅÀŽ£
¢£ÊÝ°é±à¤ÇË½¤ì¤ëÂ©»Ò¤ÎÈ¯Ã£¾ã³²¤òµ¿¤¦¥Þ¥Þ
Á°¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¶µ°é¸½¾ì¤ÇÉáÄÌ¤Î»Ò¤É¤â¤¬È¯Ã£¾ã³²¤Èµ¿¤ï¤ì¡¢¤½¤¦¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡ÖÈ¯Ã£¾ã³²¥Ö¡¼¥à¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÇØ·Ê¤Ë¡Ö¶µ°÷¤ÎÍ¾Íµ¤Î¤Ê¤µ¡×¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Ï¡¢¿Æ»Ò´Ö¤Î¶ÛÄ¥¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Ò¶¡¤Ë¡ÖÈ¯Ã£¾ã³²¤é¤·¤¹ÔÆ°¡×¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Êì¿Æ¤¬È¯Ã£¾ã³²¤òµ¿¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»öÎã¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
»öÎã¤Ï»ö¼Â¤ò´ð¤Ë¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÉô²Ã¹©¡¦½¤Àµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖËèÆü¡¢ÊÝ°é±à¤«¤éÏ¢Íí¤¬Íè¤ÆÈè¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÁÊ¤¨
É®¼Ô¤Î¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ë¤¢¤ë¼ã¤¤Êì¿Æ¤¬ÍèÃÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿½¤·¹þ¤ßÍó¤Ë¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¤³¤È¤Ç¡×¤È¤À¤±µÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà½÷¤ÎÌ¾¤Ï²Ã»³ÎÜÈþ¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦29ºÐ¡Ë¡¢5ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÂ©»Ò¡¦·òÂÀ¤¯¤ó¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£
Èà½÷¤Ï·òÂÀ¤¯¤ó¤¬È¯Ã£¾ã³²¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Èµ¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤¤¤µ¤Ä¤òºÑ¤Þ¤¹¤È¡¢²Ã»³¤µ¤ó¤ÏÀÚ±©µÍ¤Þ¤Ã¤¿¸ýÄ´¤ÇÏÃ¤·½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¤³¤È¤Ç¡£Â©»Ò¤Ï5ºÐ¤ÇÊÝ°é±à¤ÎÇ¯Ä¹¤Ç¤¹¡£ËèÆüËèÆü¡¢±à¤«¤éÂ©»Ò¤¬¡Ø¤ªÍ§Ã£¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡Ù¡Ø·ö²Þ¤·¤¿¡Ù¤È¤«¤ÎÏ¢Íí¤¬Íè¤Æ¡¢¤Û¤È¤Û¤Èº¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£±à¤«¤é¤ÏÈ¯Ã£¾ã³²¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢ÊÝ·ò½ê¤Î·ò¿Ç¤Ç¤â¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤±¤É¡¢¤½¤³¤ÎÊÝ·ò»Õ¤µ¤ó¤Ë¡Ø¤ªÊì¤µ¤ó¤¬Íî¤ÁÃå¤±¤ÐÂ©»Ò¤µ¤ó¤âÍî¤ÁÃå¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¡¢¤³¤³¤ò¾Ò²ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¢£ÃåÂØ¤¨¤ò·ù¤¬¤êËèÆü¤¬¡ÖÀïÁè¡×
»ä¤Ï²Ã»³¤µ¤ó¤«¤é·òÂÀ¤¯¤ó¤ÎÀ¸°éÎò¤ä¶ñÂÎÅª¤ÊÊì»Ò¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÆâÍÆ¤òÊ¹¤¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½ªÈ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢»ä¤¬¼ÁÌä¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤È¤³¤í¤Ç¡¢·òÂÀ¤¯¤ó¤Î¥¤¥ä¥¤¥ä´ü¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡¡¤À¤¤¤¿¤¤2¡Á3ºÐ¤³¤í¤ËË¬¤ì¤ëÂè°ìÈ¿¹³´ü¤È¤¤¤¦¤ä¤Ä¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡×
Èà½÷¤Ï´ÖÈ±Æþ¤ì¤º¤ËÅú¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Ò¤É¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£²¿¤â¤«¤â¤Ë¡Ø¥¤¥ä¡ª¡Ù¤Ç¡£ÅÐ±à¤¹¤ë¤È¤¤Ë¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤«¤éÃåÂØ¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤¬Áª¤ó¤ÀÉþ¤À¤ÈÃå¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢ËèÄ«Âç·ö²Þ¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢ÀöÂõÊª¤È¤«ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ëÉþ¤Î´Ø·¸¤È¤«¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¬Ãå¤Æ¤¤¤¯Éþ¤Ï»ä¤ÎÃæ¤Ç·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÌµÍýÌðÍý¤ËÃå¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡×
¤½¤¦¤·¤ÆÌµÍý¤ËÃå¤µ¤»¤ë¤È¡ÖÀïÁè¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÈà½÷¤Ï¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö·òÂÀ¤¯¤ó¤¬¹¥¤¤ÊÉþ¤Ï¡¢Ãå¤Æ¹Ô¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡Ö¤¨¤§¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¡¢»ä¤¬½àÈ÷¤·¤¿¤â¤Î¤òÃå¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¢£¥¤¥ä¥¤¥ä´ü¤È¼«ÊÄ¥¹¥Ú¥¯¥È¥é¥à¾É¤Î°ã¤¤
°ìÄÌ¤ê·òÂÀ¤¯¤ó¤ÎÍÍ»Ò¤òÊ¹¤¼è¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢Èà¤Ë¤ÏÈ¯Ã£¾ã³²¤¬¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ÈÉ®¼Ô¤Ï´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤¼¥¤¥ä¥¤¥ä´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢È¯Ã£¾ã³²¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¼«ÊÄ¥¹¥Ú¥¯¥È¥é¥à¾É¡ÊASD¡Ë¤Ë¤è¤ë¡Ö¤³¤À¤ï¤ê¡×¤È¶èÊÌ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¼«ÊÄ¥¹¥Ú¥¯¥È¥é¥à¾É¤Ë¤è¤ë¡Ö¤³¤À¤ï¤ê¡×¤Ï¥¤¥ä¥¤¥ä´ü¤ÎÈ¿È¯¤È¤Ï°ã¤¤¡¢¤â¤Ã¤È°Û¼Á¤Ç¡Ö¾ïÆ±¡¦È¿Éü¡×Åª¤Ç¤¹¡£ÀìÌçÅª¤Ë¤Ï¡¢¤¿¤ÀÆ±¤¸¤³¤È¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤È¤¤¤¦¤Û¤É¤Î°ÕÌ£¤Ç¡¢¼þ°Ï¤«¤é¤Ï²¿¤òÌÜÅª¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤ªÊì¤µ¤ó¤«¤é¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¼«Í³¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤³¤í¤ÎÆ°¤¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ç¤¹¡£
¤É¤¦¤ä¤é·òÂÀ¤¯¤ó¤Ï¡¢²Ã»³¤µ¤ó¤Î¡Ö¡Á¤¹¤Ù¤¡×¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¥¤¥ä¡ª¡×¤ÈÈ¿¹³¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¤³¤³¤í¤ÎÆ°¤¤Ï¡¢¤è¤êÂç¤¤Ê¤³¤³¤í¤Î¼«Í³¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÈ¿¹³´ü¤È°ìÃ×¤·¡¢¼«ÊÄ¥¹¥Ú¥¯¥È¥é¥à¾É¤È¤Ï¶èÊÌ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£¼«Î§À¤¬°é¤¿¤º¡¢¥¤¥ä¥¤¥ä´ü¤¬Ä¹Â³¤¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿
¿Æ¸æ¤µ¤ó¤¬»Ò¤É¤â¤ÎÈ¯Ã£¾ã³²¤òµ¿¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦»³¾ì¤ÏÆó¤Ä¤¢¤ë¤ÈÉ®¼Ô¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ì¤Ä¤¬¤³¤³¤Ç¼¨¤·¤¿¡¥¤¥ä¥¤¥ä´ü¡ÊÂè°ìÈ¿¹³´ü¡Ë¤Ç¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¤¬¢»×½Õ´ü¡ÊÂèÆóÈ¿¹³´ü¡Ë¤Ç¤¹¡£
ÆÉ¼Ô¤ÎÊý¤Ï¡Ö¤â¤¦5ºÐ¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¥¤¥ä¥¤¥ä´ü¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¯¤Î¤«¡×¤Èµ¿Ìä¤Ë»×¤ï¤ì¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¥¤¥ä¥¤¥ä´ü¡¦»×½Õ´ü¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¿´ÍýÈ¯Ã£¤Ë¤ÏÉÔ²Ä·ç¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤í¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤ëÆÃÄê¤Î¡ÖÈ¯Ã£²ÝÂê¡×¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Ê¤¤¤È¡¢¼¡¤Î¿´ÍýÈ¯Ã£ÃÊ³¬¤Ë¿Ê¤ó¤À¤È¤¤ËÁ°ÃÊ³¬¤Ç¤ÎÌäÂê¤¬Ì¢±ä²½¤·¤Æ¸½¤ì¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ÊE¡¦H¡¦¥¨¥ê¥¯¥½¥ó¡Ø¿´Íý¼Ò²ñÅªÈ¯Ã£ÍýÏÀ¡Ù¡Ë¡£
¾ÜºÙ¤ÊÀâÌÀ¤Ï¾Ê¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÍÌ¾¤ÊÍýÏÀ¤ËÂ§¤ë¤È¡¢¸½ºß¤Î·òÂÀ¤¯¤ó¤ÎÇ¯Îð¤ËÁêÅö¤¹¤ëÍÄ»ù´ü¸å´ü¡Ê3¡Á6ºÐ¤´¤í¡Ë¤Ë²¿¤«¤·¤é¤Îº¤¤ê»ö¤¬¼Ò²ñÅª¾ìÌÌ¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤ÎÁ°ÃÊ³¬¤Ç¤¢¤ë¥¤¥ä¥¤¥ä´ü¤ËÁêÅö¤¹¤ëÍÄ»ù´üÁ°´ü¡Ê1ºÐÈ¾¡Á3ºÐ¤´¤í¡Ë¤ÎÈ¯Ã£²ÝÂê¤¬¤¦¤Þ¤¯²ò·è¤Ê¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÀâÌÀ¤Ç¤¹¡£
ÍÄ»ù´üÁ°´ü¤ÎÈ¯Ã£²ÝÂê¤Ï¡Ö¼«Î§À¡×¤Ç¤¹¡£²¿¤Ç¤â¼«Ê¬¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢¼«¿®¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯»þ´ü¤Ç¤¹¡£¿Æ¤¬Àè²ó¤ê¤·¤Æ²¿¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤Î¤¬ÂçÀÚ¤À¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÏÃ¤«¤é¤â¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢²Ã»³¤µ¤ó¤Ï·òÂÀ¤¯¤ó¤ËÂ¿¤¯¤ÎÀ©¸Â¤ò²Ý¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¡Ö¥À¥á¡ª¡¡¥À¥á¡ª¡×¤ÎÏ¢Â³¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤Æ¼«Î§À¤¬¤¦¤Þ¤¯°é¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤¬¡¢·òÂÀ¤¯¤ó¤Î¸½ºß¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢5ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¥¤¥ä¥¤¥ä´ü¤¬Ù¹¤ì¤Ê¤¬¤é¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢½½Ê¬¤Ëµ¯¤³¤êÆÀ¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¡½¡½¤â¤Á¤í¤ó¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤½¤Î½ÐÊý¤äÆâ¾ð¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢ºÙ¤«¤Ê¸ÄÊÌ¸¡Æ¤¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢£·òÂÀ¤¯¤ó¤Ïµç¶þ¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â
»ä¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¸«²ò¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢Àè²ó¤ê¤·¤Æ¼ê¤ò½Ð¤·²á¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢·òÂÀ¤¯¤ó¤Ïµç¶þ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤½¤ì¤ÇÈ¿È¯¤¬¶¯¤¯½Ð¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¡¡¢²Ã»³¤µ¤ó¤´¼«¿È¤¬°é»ù¤ò¿¿ÌÌÌÜ¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¾Úµò¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤É¤Á¤é¤¬°¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡×
¡Ö·òÂÀ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¼«Í³¤Ç¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¼«Í³¤µ¤¬¡¢¤È¤Æ¤âµö¤»¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø¤ªÁ°¤Ï¤¤¤¤¤Ê¡ª¡Ù¤È¡¢·ù¤Êµ¤»ý¤Á¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¼«Í³¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö²Ã»³¤µ¤ó¤´¼«¿È¡¢ÍÄ¤¤¤³¤í¤«¤é²æËý¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×
¡Ö¡Ä¡Ä¡×
¢£¡ÖÈ¿¹³´ü¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Æ¡×¤ÎÍî¤È¤··ê
½é²ó¤ÎÁêÃÌ¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤Æ½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼¡¤ÎÁêÃÌ¤Ç¡¢»ä¤Ï²Ã»³¤µ¤ó¼«¿È¤ÎÍÄ¾¯´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤Þ¤·¤¿¡£²È¤Ë¤Ï¼«Í³¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¿Æ¤ËÈ¿È¯¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¾®¤µ¤¤¤³¤í¤ËÁ´Íç¤Ç¸Í³°¤ËÄù¤á½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡½¡½¤Ê¤É¡¢Èà½÷¤Ïµ²±¤Ë»Ä¤ëÅö»þ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Èà½÷¤Ë¤Ï¡Ö¥¤¥ä¥¤¥ä´ü¤â»×½Õ´ü¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤é¡¢Â©»Ò¤ÎÈ¿¹³¤òÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¤ÇµñÀä¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤«¤ÄÍÞ¤¨¹þ¤â¤¦¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£·òÂÀ¤¯¤ó¤ÏÍÄ¾¯´ü¤Î²Ã»³¤µ¤ó¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢Êì¿Æ¤Ç¤¢¤ë²Ã»³¤µ¤ó¤ËÈ¿¹³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ÏÈà½÷¤ò¶²¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¼«¸Ê¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
µÕ¤Ë¸À¤¦¤È¡¢²Ã»³¤µ¤ó¤Ï¿Æ¤ò¶²¤ì¡¢¼«¸Ê¼çÄ¥¤òÉõ¤¸¡¢È¿¹³´ü¤ò²æËý¤·¤Æ¤¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¿Æ¤ËÍê¤ì¤º¡¢¿Æ¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¡¢²¿¤Ç¤â¼«Ê¬¤ÇÂÐ½è¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤âµÞ¤¤¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤À¤«¤é¡¢·òÂÀ¤¯¤ó¤Î¤³¤È¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤ä¤ì¤º¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤¤¤È¤â´ÊÃ±¤ËÈ¿¹³¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤âµö¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤ò¿µ½Å¤ËÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤é¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢Èà½÷¤Ï·òÂÀ¤¯¤ó¤¬¡Ö¥¤¥ä¡ª¡×¤È¸À¤¦¤Î¤¬´ò¤·¤¯»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£½é²ó¤ÎÁêÃÌ¤«¤é¡¢È¾Ç¯¤Û¤É¤¬·Ð¤Ã¤¿º¢¤Ç¤¹¡£
¢£¥¤¥ä¥¤¥ä´ü¤Î°ÕÌ£¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¡ª¡×
¡Ö·òÂÀ¤Ï¡¢Ãå¤¿¤¤Éþ¤òÃå¤ÆÅÐ±à¤¹¤ë¤Î¤¬´ò¤·¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤³ºÇ¶á¤Ï¡Ø¿²¤Ê¤¤¡ª¡¡¿²¤¿¤¯¤Ê¤¤¡ª¡Ù¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£°ÊÁ°¤Ê¤é¡¢ÌµÍýÌðÍý¿²¤«¤½¤¦¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç·ö²Þ¤·¤Æ¡¢·ë¶É¿²¤ë¤Î¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦°½Û´Ä¤Ç¤·¤¿¡£¤À¤±¤É¡¢Êü¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¾¡¼ê¤Ë¿²¤ë¤Î¤À¤È¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤Á¤ã¤ó¤È¿²¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤â¡¢Éþ¤òÃå¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤â¡¢¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤±¤É¤¢¤ëÄøÅÙ¿²¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤¿¤¤¤·¡¢Ãå¤Æ¤¤¤¯Éþ¤âÉôÊ¬Åª¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤¬¥¤¥ä¥¤¥ä´ü¤Ç¤¹¤Í¡£¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢·ë¶É¤Ï¿©¤Ù¤ë¤Î¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×
²Ã»³¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤ÆÂ©»Ò¤Î¥¤¥ä¥¤¥ä´ü¤ËÉÕ¤¹ç¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Âè°ìÈ¿¹³´ü¤Ï¤ä¤äÌ¢±ä²½¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢·òÂÀ¤¯¤ó¤¬¾®³Ø¹»¤ËÆþ³Ø¤·¤Æ¤â°ÊÁ°¤Î¤è¤¦¤ÊÌäÂê¤Ïµ¯¤³¤µ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ò¶¡¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¥¤¥ä¥¤¥ä´ü¤Î°ÕÌ£¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤·¤¿¤¤¡ª¡×¤Ç¤¹¡£·ë¶É¤Ï¿Æ¤Î¸À¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ò»Ò¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
È¿¹³´ü¤ÏÉÔ»×µÄ¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢¿Æ¤Î¡Ö·è¤Þ¤ê»ö¡×¤¬Â¿¤±¤ì¤ÐÂ¿¤¤¤Û¤É¡¢»Ò¤Ï¤½¤ì¤ò²õ¤½¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¿Æ¤ÏÈ¿¹³¤µ¤ì¤ë¤È¶ì¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¿Æ¤Î¿ÍÀ¸´Ñ¤¬²õ¤µ¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¤è¤êÇ¡¼Â¤ËÉ½¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢»×½Õ´ü¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤¿²þ¤á¤Æ½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£È¯Ã£¾ã³²¤¬»Ò¶¡¤òÍý²ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡ÖÉä¹æ¡×¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë
ÏÃ¤òÌá¤·¤Þ¤¹¡£
È¯Ã£¾ã³²¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦»Ò¤É¤â¤Î¸ÀÆ°¤¬¥¤¥ä¥¤¥ä´ü¤òÀ®½¢¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢Íý¶þ¤È¤·¤Æ¤Ï¤½¤ì¤¬À®½¢¤Ç¤¤ì¤Ð¼¡Âè¤ËÌäÂê¤ÏÇö¤é¤¤¤Ç¤¯¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢²Ã»³¤µ¤ó¤Ï¿´ÍýÅª¤Ë¤ÏÍÄ¾¯´ü¤«¤é¸ÉÎ©¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤É¤³¤«µ¤»ý¤Á¤¬µÞ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿Æ¤ÎÌÜ¤Ë¤Ä¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¼«Ê¬¤òÍÞ¤¨¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ËÉ¬»à¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£Èà½÷¤â¤Þ¤¿¡¢¤³¤³¤í¤ÎÈ¯Ã£¤Ë²¿¤«¤·¤é¤Î²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
É®¼Ô¤Î·Ð¸³¤Ç¤Ï¡¢¿Æ¼«¿È¤¬¤³¤³¤í¤ÎÀ®Ä¹´ü¤Ë¶ËÃ¼¤Ê¤Û¤É¶¯¤¤²æËý¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢»Ò¤ÎÂè°ì¡¦ÂèÆóÈ¿¹³´ü¤ÎÌäÂê¤¬Éâ¾å¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Æ¼«¿È¤¬¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤ò¸À¤Ã¤Æ¿Æ¤ËÍê¤Ã¤¿¤êµ¤¤ò°ú¤¤¤¿¤ê¤¹¤ëÂÎ¸³¤¬Ë³¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»Ò¤¬¤¹¤ë¤½¤ì¤òÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¸ÀÆ°¤òÍý²ò¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÉä¹æ¤È¤·¤Æ¡¢¸½Âå¤Ç¤ÏÈ¯Ã£¾ã³²¤¬¤¢¤Æ¤Ï¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
²Ã»³¤µ¤ó¤¬¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤Æ¡¢·òÂÀ¤¯¤ó¤¬¤¹¤ë¤³¤È¤òÂÔ¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤·¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤µ¤»¤Æ¤ä¤ëÈÏ°Ï¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¡¢·òÂÀ¤¯¤ó¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤ä¤Ï¤êÊì»Ò¤Î¶ÛÄ¥¤¬»Ò¤É¤â¤Î¸ÀÆ°¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£È¯Ã£¾ã³²¥Ö¡¼¥à¤Î¸ùºá
É®¼Ô¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÈ¯Ã£¾ã³²¥Ö¡¼¥à¡×¤Ë¤Ï¸ùºá¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¸ù¡×¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉáµÚ¡¦·¼È¯¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Þ¤Þ¤Ç²¿¤Î»Ù±ç¤âÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Êý¡¹¤Ë¼ê¤¬º¹¤·¿¤Ù¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÎÅ°é¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤ê¡¢³Ø¹»¤Ç»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤è¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Öºá¡×¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â°Â°×¤ËÈ¯Ã£¾ã³²¤Î»ØÅ¦¡¦¿ÇÃÇ¤¬ÍðÈ¯¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤âÀáÌÜÀáÌÜ¤Ç¡¢¶³¦À¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¾ã³²¤äÁÐ¶ËÀ¾ã³²2·¿¤Ê¤É¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Àº¿À²Ê¿ÇÃÇ¤Î·¹¸þ¤Ë¤Ï»þ´ü¤Ë¤è¤ëÃíÌÜÅÙ¤Îº¹¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼Â¤Ï¤¤¤Þ¤Î¤È¤³¤í¡¢È¯Ã£¾ã³²¤ÎÊý¡¹¤¬¡ÖÁý¤¨¤¿¡×¤È¤¤¤¦±Ö³ØÅª¤Ê¾Úµò¤ÏÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ê¡ØÀº¿À²Ê°å¤¬¸ì¤ëÈ¯Ã£¾ã³²¤Î¤¹¤Ù¤Æ¡Ù¥Ë¥å¡¼¥È¥ó¥×¥ì¥¹¤ò»²¹Í¡Ë¡£È¯Ã£¾ã³²¤½¤Î¤â¤Î¤¬Áý¤¨¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÈ¯Ã£¾ã³²¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦²ò¼á¤ËÍê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¿Í¡¹¤¬Áý¤¨¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤ÏÂç¿Í¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢¿Æ»Ò´Ø·¸¤ä³Ø¹»´Ä¶¤Ê¤É¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤òÁÇÄ¾¤Ë¼õ¤±¤ä¤¹¤¯¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤ëÈ¿±þ¤¬È¯Ã£¾ã³²¤Ë¸«¸í¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤·¤Ð¤·¤Ð¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¡¢Àº¿À²Ê¤Ç¤â¾®»ù´ü¤Ë²¼¤¹¿ÇÃÇ¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤ê¿µ½Å¤Ê»ÑÀª¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤è¤ëÈ¿±þ¤¬È¯Ã£¾ã³²¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£µÔÂÔ¤Ë¤è¤ë¤³¤³¤í¤Î½ý¤Ç¤¢¤ë°¦Ãå¾ã³²¤¬¤½¤ÎÂåÉ½Îã¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÈ¯Ã£¾ã³²¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÈ¯Ã£¾ã³²¤Ê¤Î¤«¡£¡½¡½¤³¤³¤Ç½Ò¤Ù¤¿¤è¤¦¤Ê»ëÅÀ¤òÍÑ¤¤¤ë¤È¡¢¤Þ¤¿°Û¤Ê¤ëÂ¦ÌÌ¤â¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¿¢¸¶ Î¼ÂÀ¡Ê¤¦¤¨¤Ï¤é¡¦¤ê¤ç¤¦¤¿¡Ë
¸øÇ§¿´Íý»Õ¡¢Àº¿ÀÊÝ·òÊ¡»ã»Î
1986Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£¼®¸«¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¥ª¥Õ¥£¥¹¡ÊÅìµþÅÔÎýÇÏ¶è¡Ë½êÄ¹¡£ÂçÆâÉÂ±¡¡ÊÅìµþÅÔÂÎ©¶è¡¦Àº¿À²Ê¡Ë¤ËÆþ¿¦¤·¡¢¤¦¤ÄÉÂ¤ä°ÍÂ¸¾É¤Ê¤É¤Î¼£ÎÅ¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¸å¡¢¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤äÊ¡»ã»öÌ³½ê¤Ê¤É¤Ç¸øÅª»ö¶È¤Ë½¾»ö¡£¸½ºß¤ÏÅìµþÅÔ¥¹¥¯¡¼¥ë¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤âÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÀìÌçÎÎ°è¤Ï»ùÆ¸µÔÂÔ¤ä²ÈÂ²ÌäÂê¤Ê¤É¡£Ãø½ñ¤ËÂè18²ó¡¦³«¹â·ò¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¾Þ¤ÎºÇ½ª¸õÊäºî¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ø¥ë¥Ý¡¡µÔÂÔ¥µ¥Ð¥¤¥Ð¡¼¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¿·½ñ¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ê¸øÇ§¿´Íý»Õ¡¢Àº¿ÀÊÝ·òÊ¡»ã»Î ¿¢¸¶ Î¼ÂÀ¡Ë