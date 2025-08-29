「もちぴこ超BIGぬいぐるみ 初音ミク JAPAN LIVE TOUR 2025 ～BLOOMING～」予約開始プライズ「もちぴこ」の初音ミクが全高約35cmのビッグサイズで商品化
【もちぴこ超BIGぬいぐるみ 初音ミク JAPAN LIVE TOUR 2025 ～BLOOMING～】 受注期間：8月29日10時～11月11日23時59分 2026年5月 発送予定 価格：6,600円
フリューは、ぬいぐるみ「もちぴこ超BIGぬいぐるみ 初音ミク JAPAN LIVE TOUR 2025 ～BLOOMING～」を2026年5月に発売する。FURY HOBBY MALLなどで8月29日10時より受注を開始し、受注期間は11月11日まで。価格は6,600円。
本商品は、フリュープライズのぬいぐるみシリーズ「もちぴこ」より、2025年12月展開予定の「もちぴこマスコット 初音ミク JAPAN LIVE TOUR 2025 ～BLOOMING～」を全高約35cmサイズで商品化したぬいぐるみ。イラストレーター・米山舞氏デザインの華やかなライブ衣装を、ぬいぐるみならではの愛らしさで再現している。
Art by 米山舞 (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net