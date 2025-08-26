¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£»ï¤Ç¤â³èÌö¡ª ÅÄÂ¼ÊÝÇµ¡õ¼é²°ÎïÆà¤¬ÌÀ¤«¤¹¡¢ºÇ¶á¤ÎÝ¯ºä46ÈþÍÆ»ö¾ð
¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£»ï¤Ê¤É¤Ç¤â³èÌö¤·¡¢ÈþÍÆ¹¥¤¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÅÄÂ¼ÊÝÇµ¤µ¤ó¤È¼é²°ÎïÆà¤µ¤ó¡£ºÇ¶á¤ÎÝ¯ºä46ÈþÍÆ»ö¾ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÄÂ¼ÊÝÇµ¡ß¼é²°ÎïÆà
¼é²°¡¡°Õ³°¤Ë»ä¤¿¤Á¡¢ÈþÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¸ò´¹¤È¤«¤·¤Ê¤¤¤è¤Í¡©¡Ê¾Ð¡Ë
ÅÄÂ¼¡¡¤½¤¦¡¢¼«Ê¬¤Ç¥Í¥Ã¥È¤È¤«¤ÇÄ´¤Ù¤Á¤ã¤¦¡£
¼é²°¡¡¤Ç¤â¡¢¾¾ÅÄÎ¤Æà¤¬¤è¤¯¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤«¤â¡£
ÅÄÂ¼¡¡¤¿¤·¤«¤Ë¡ª
¼é²°¡¡¼«Ê¬¤¬¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£ºÇ¶á¤À¤Èº£¥Ð¥º¤Ã¤Æ¤ë¥ê¥Ã¥×¤ò¤¹¤´¤¯ÉÛ¶µ¤·¤Æ¤¿¡ª
ÅÄÂ¼¡¡¤½¤ì¤È¥½¥Õ¥£¡¼¥ÊiP¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¤È¤«¤â¡£¤½¤ì¤ò¡Ê»³粼¡ËÅ·¤Á¤ã¤ó¤È¤«¤¬¤è¤¯Ê¹¤¤¤Æ¤ë¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½ Á´ÂÎÅª¤Ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢ÈþÍÆ¤Î¤³¤È¤ÏÏÃ¤µ¤Ê¤¤´¶¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ÅÄÂ¼¡¡»°´üÀ¸¤ÏÈþÍÆ¤ò´Þ¤á¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÎÏÃ¤Ê¤É¤â¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Æó´üÀ¸¤Î´Ö¤Ç¤Ï¤Û¤Ü¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃÂê¤Ï½Ð¤Ê¤¤¤«¤â¡Ä¡Ä¡£
¼é²°¡¡ÈþÍÆ¤È¤Ï¤Û¤É±ó¤¤¡¢Ãæ³ØÀ¸¤¬¹Í¤¨¤À¤·¤½¤¦¤Ê¤¯¤À¤é¤Ê¤¤¥²¡¼¥à¤È¤«¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡¢¾ï¤Ë¥²¥é¥²¥é¾Ð¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½ ¤¿¤È¤¨¤Ð¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Ç¥á¥¤¥¯¤ÎÎ®¹Ô¤ê¤È¤«¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¼é²°¡¡¤½¤ì¤âËÜÅö¤Ë¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ä¡Ä¡£
ÅÄÂ¼¡¡¤½¤¦¡£¸ÄÀ¤âÎÉ¤·¤È¤µ¤ì¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤³¤½»³粼¤È¤«Æ£µÈ¡Ê²ÆÎë¡Ë¤È¤«¤Ï¤¤¤Á¤Ð¤ó¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤«¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¤È¤¤ÈÉáÃÊ¤Ç¤ÏÆó¿Í¤È¤â¥á¥¤¥¯¤¬¤¹¤´¤¯°ã¤¤¤Þ¤¹¤·¡£¤Ò¤È¤Ä¤ÎÎ®¹Ô¤ê¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Î¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤äµ¤Ê¬¤ÇÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Â¿¤¤µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ ¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤ªÆó¿Í¤Ï¤ª¸ß¤¤¤Î¥Á¥ã¡¼¥à¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤É¤³¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
ÅÄÂ¼¡¡»ä¤¬¤ì¤Ê¤¡¤Î´é¤Ç¹¥¤¤Ê¤È¤³¤í¤Ï¸ý¡ª ¿°¤Î·Á¤ä¿§¡¢¸ý¤Î³«¤Êý¤È¤«¤¬¡¢¤Û¤«¤Ë¤Ê¤¤¤¤ì¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡Ä¡Ä¤Ê¤ó¤«¡¢¤³¤¦¤·¤Æ²þ¤á¤ÆÅÁ¤¨¤ë¤È¾È¤ì¤Þ¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¼é²°¡¡»ä¤ÏÊÝÇµ¤Á¤ã¤ó¤ÎÌÜ¤â¹¥¤¤À¤·¡¢¸ý¸µ¤â¹¥¤¡ª ¤¢¤È¡¢¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤¨¤¯¤Ü¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡ª »ä¤Ï¤¨¤¯¤Ü¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤¤Ê¡¢¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ º£¥¤¥Á¥ª¥·¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡©
ÅÄÂ¼¡¡ÄêÈÖ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥ë¥ë¥ë¥ó¤Î»ç¿§¤Î¥·¡¼¥È¥Þ¥¹¥¯¡ª ¥·¡¼¥È¥Þ¥¹¥¯¤Ï¤¤¤í¤¤¤í»È¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¤³¤ì¤Ï¥·¡¼¥È¤¬Ê¬¸ü¤¯¤Æ¡¢ÊÝ¼¾ÎÏ¤¬¤¹¤´¤¯¹â¤¤µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î´Ö¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ç¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¡¢µ¡Æâ¤Ç¤³¤Î¥Þ¥¹¥¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÈ©¤¬¤â¤Ã¤Á¤ê¤·¤Æ¡¢¥á¥¤¥¯¤Î¥Î¥ê¤â¤È¤Ã¤Æ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¼é²°¡¡»ä¤Ï¥á¥Ç¥£¥¥å¡¼¥Ö¤ÎPDRN¥Ô¥ó¥¯¥¢¥ó¥×¥ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÈþÍÆ±Õ¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈ©¹Ó¤ì¤»¤º¡¢È©¤ÎÄ´»Ò¤¬¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¯¤Æ°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅÄÂ¼¡¡¥á¥¤¥¯¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤é¡¢»ä¤¬¼êÊü¤»¤Ê¤¤¤Î¤Ï¥Á¡¼¥¯¤«¤Ê¡£¥Á¡¼¥¯¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤Î´Ö¤â¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¡¢°ìµ¤¤Ë6¸Ä¤âÇã¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Ç¤â¤ª¤«¤·¤¤¤Ê¡¼¡¢¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¼é²°¡¡¥Á¡¼¥¯¤Ë¤½¤ó¤Ê¤Ë¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ë¤Î¡©
ÅÄÂ¼¡¡³¤³°¤À¤È¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¸ú²Ì¤Î¤¢¤ë¥Á¡¼¥¯¤¬ËÉÙ¤À¤·¡¢¹ñÆâ¤Î¤â¤Î¤À¤ÈÌÓ·ê¤ò¾Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥¿¥¤¥×¤ä¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥¯¤ò¤¤¤í¤¤¤í»È¤¤Ê¬¤±¤Æ¤ë¤è¡£
¼é²°¡¡¤¹¤´¤¤¡ª »ä¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ï¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤«¤Ê¡£¼«Ê¬¤ÇÁª¤Ö¤È¹¥¤ß¤Î¿§¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¤±¤É¡¢µ¤Ê¬¤Ç¿§¤ß¤òÊÑ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤Æ¡£¤º¤Ã¤È¹¥¤¤Ê¤Î¤Ï¥¹¥Ã¥¯¤Î4¿§¥Ñ¥ì¥Ã¥È¡£ºÇ¶á¤ÏÆÃ¤Ë¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ö¥é¥¦¥ó·Ï¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤À¡£
ÅÄÂ¼¡¡ÉáÃÊ¤Ï¥Þ¥Ã¥È¤Ê¥á¥¤¥¯¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤À¤±¤É¡¢¤ì¤Ê¤¡¤Ï¥Ä¥ä¤Î¤¢¤ë¥Á¡¼¥¯¤ò»È¤Ã¤¿ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ý¤¤¥á¥¤¥¯¤â»÷¹ç¤¤¤½¤¦¤À¤è¤Í¡£
¼é²°¡¡»ä¤ÏÊÝÇµ¤Á¤ã¤ó¤¬¥¬¡¼¥ê¡¼¤Ê¤ª¿Í·Á¤µ¤óÉ÷´Å¡¹¥á¥¤¥¯¤ò¤·¤¿¤éÀäÂÐ¤«¤ï¤¤¤¤¤È»×¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÅÄÂ¼¡¡ÉáÃÊ¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÈþÍÆ¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ÏÃ¤·¤Æ¤ß¤ë¤ÈÏÃÂê¤¬¿Ô¤¤Ê¤¤¤è¤Í¡Ê¾Ð¡ËÅÄÂ¼ÊÝÇµ
¤¿¤à¤é¡¦¤Û¤Î¡¡1998Ç¯10·î21ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡£Æó´üÀ¸¡£¤Û¤ó¤ï¤«¥¥ã¥é¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÌþ¤·ÅªÂ¸ºß¡£¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£»ï¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥â¥Ç¥ë¤âÌ³¤á¤ë¡£2nd¼Ì¿¿½¸¡ØÎÙ¤ÎÀÊ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤¬È¯ÇäÃæ¡£°¦¾Î¤Û¤Î¤¹¡£¼é²°ÎïÆà
¤â¤ê¤ä¡¦¤ì¤Ê¡¡2000Ç¯1·î2ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£Æó´üÀ¸¡£ÈþÍÆ¹¥¤¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£»ï¤Ê¤É¤Ë¤â¤¿¤Ó¤¿¤ÓÅÐ¾ì¡£2022Ç¯¡¢¼Ì¿¿½¸¡Ø¾Ð´é¤Î¥°¡¼¡¢¥Á¥ç¥¡¢¥Ñ¡¼¡Ù¡ÊÃÝ½ñË¼¡Ë¤òÈ¯Çä¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¡£°¦¾Î¤ì¤Ê¤¡¡£Ý¯ºä46
¤µ¤¯¤é¤¶¤«¥Õ¥©¡¼¥Æ¥£¥·¥Ã¥¯¥¹¡¡Ý°ºä46¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò·Ð¤Æ¡¢2020Ç¯10·î¤«¤éÝ¯ºä46¤¬»ÏÆ°¡£¿´¤Î±üÄì¤ËÁÊ¤¨¤«¤±¤ë³Ú¶Ê¤È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¹ñÆâ³°¤«¤é»Ù»ý¤ò¼õ¤±¤ë¡£½ªÈ×¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡Ö5th TOUR 2025¡ÈAddiction¡É¡×¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤ÆºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î³«ºÅ¤Ë¡£12th¥·¥ó¥°¥ë¡ØMake or Break¡Ù¤¬È¯ÇäÃæ¡£º£Ç¯4·î¤Ë¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê»Í´üÀ¸¤â²ÃÆþ¤·¤¿¡£
ÅÄÂ¼¤µ¤ó¡¦¥·¥ã¥Ä\57,200¡¡¥Ñ¥ó¥Ä\74,800¡Ê¶¦¤Ë¥¹¥¶¥ó¥Ì ¥Ü¥Þ¡¼/¥¦¡¼¥ë¥ó¾¦²ñ TEL. 03-5771-3513¡Ë¡¡¥Ë¥Ã¥È¥Ù¥¹¥È\66,000¡Ê¥¨¥º¥ß/¥ê ¥Ç¥¶¥¤¥ó TEL. 03-6447-1264¡Ë¡¡¥·¥å¡¼¥º\17,600¡Ê¥À¥¤¥¢¥Ê/¥À¥¤¥¢¥Ê ¶äºÂËÜÅ¹ TEL. 03-3573-4005¡Ë¡¡¤½¤ÎÂ¾¤Ï¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È»äÊª
¼é²°¤µ¤ó¡¦¥Ö¥é¥¦¥¹\5,940¡Ê¥ï¥ó¥¢¥Õ¥¿¡¼¥¢¥Ê¥¶¡¼ ¥Ê¥¤¥¹¥¯¥é¥Ã¥× TEL. 03-6418-4628¡Ë¡¡¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹\27,500¡Ê¥¬¡¼¥ë¥º¥½¥µ¥¨¥Æ¥£¡Ë¡¡¥Ñ¥ó¥Ä\50,600¡Ê¥Æ¥£¡¼¥È ¥È¥¦¥¥ç¥¦/¥¶¡¦PR TEL. 03-6803-8313¡Ë¡¡¥·¥å¡¼¥º\14,900¡Ê¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¡õ¥¡¼¥¹/¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¡õ¥¡¼¥¹ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë
¼Ì¿¿¡¦¹±ÀîæûÊ¿¡ÊSIGNO¡Ë¡¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡¦°ÂÆ£¿¿Í³Èþ¡ÊSuper Continental¡Ë¡¡¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¦𠮷粼º»À¤»Ò¡Êio¡Ë¡¡ÎëÌÚ³¤´õ»Ò¡¡ÆÁ±Ê Éñ¡ÊBEAUTRIUM¡Ë¡¡¼èºà¡¢Ê¸¡¦Âçß·ÀéÊæ¡¡¿ûÌî°½»Ò¡¡¸Å²°Èþ»Þ¡¡»£±Æ¶¨ÎÏ¡¦AWABEES¡¡BACKGROUNDS FACTORY
anan 2459¹æ¡Ê2025Ç¯8·î20ÆüÈ¯Çä¡Ë¤è¤ê