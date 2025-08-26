レッズに移籍したラックスにチャンピオンリング贈呈

【MLB】ドジャース 7ー0 レッズ（日本時間26日・ロサンゼルス）

ドジャースは25日（日本時間26日）、本拠地でのレッズ戦前にナインがグラウンドに登場。昨年までチームメートだったレッズのギャビン・ラックス内野手にチャンピオンリングを贈呈した。ドジャースタジアムに生まれた感動の光景に、ファンは「やっぱり泣いちゃう」「ドジャースに帰ってきて」とコメントを寄せている。

試合開始前、本塁付近で待ち受けるドジャースナインのもとに、一塁側ベンチからラックスが姿を現した。ドジャースの帽子を被せられると、記念ユニホームを持ったムーキー・ベッツ内野手と抱き合い、フレディ・フリーマン内野手からチャンピオンリングを贈られた。ナインの歓迎は止まず、デーブ・ロバーツ監督ともハグを交わし、笑顔で久々の再会を楽しんだ。

ラックスとドジャースナインの心温まる交流を見たファンは「ラックス、変わらず好きだわ」「こういうのいいよね」「元気そう」「チームは違えどこれからも応援してるぞ！」と移籍したレッズで活躍する27歳にエールを送っていた。

ラックスは2016年ドラフト1巡目（全体20位）でドジャース入り。2019年にメジャーデビューし、昨季は自己最多139試合出場で打率.251、10本塁打50打点、チームのワールドシリーズ制覇に貢献した。しかし、開幕前にキム・ヘソン内野手を獲得した影響もあり、1月にレッズにトレード。試合前時点で112試合に出場し、打率.277、5本塁打、48打点の成績を残していた。（Full-Count編集部）