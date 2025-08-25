俳優の照英（51）が24日放送のTBSラジオ「鈴木聖奈LIFE LAB〜○○のおじ様たち〜」（日曜後11・30）に出演。金魚の飼い方を指南した。

ロケ先での出来事をきっかけに、10年前から始めた金魚の飼育にドハマリしているという照英。番組パーソナリティーの鈴木聖奈が、子どもの頃の思い出として「飼いたくてお祭りとかで取って来るけど、一晩で死んじゃったりとか。幼なじみは逆に何年も持って、1匹だけ大きい水槽に入れておいたら、鯉みたいに大きくなって…」と打ち明けると、照英は「今のは大きな育成のヒントです」と前のめりに。

そして「（金魚を）取って来たらまずは水作り。水槽でもバケツでも何でもいい。水の量は多少あれば最初は問題ない。ただ、水道水をそのまま入れたら絶対死んじゃう」と解説。「水道水は重金属っていって鉄分だったりいろんな雑菌があったりするので、それにカルキ抜きっていう錠剤とか液体を入れて重金属をまず抜く」と伝えた。

その後は「温度は室温だとか、今だったら外に出しておいても全然いいんだけど、20から26ぐらいの間、温かめに夏だったら設定してあげて、そこにエアー。酸素が必要なんです」と説明。「それは絶対で、ほっといたら水の中の酸素がなくなる。でも条件があって、藻が生えてた場合太陽の光で光合成してくれて勝手に酸素が水中に泳ぎ出す。でも何にもしない水は酸素がまったくないからエアーで入れてあげる」と話した。

また、金魚はストレスを抱えているため「24時間ぐらい、そのままエサをあげないで水の温度に慣らしてあげたら、ホームセンターとかペットショップとかにある金魚のエサだったら何でもいい、それをあげすぎない。2、3粒から5粒にしていって、慣れてきたら1匹だったら7、8粒で十分です」と語った。

これを受けて鈴木が「そんなもんなんだ…」と驚くと、照英は「いっぱい浮かべすぎたらそれで死んじゃう。食べ過ぎ」と力説。「だんだん慣れてくると飼い主にパクパクしたりして要求したりする。“また欲しいんだね”ってあげちゃったら、次の日に星になっちゃうから。そうさせたなくないから適量をあげて、寄って来たら手を冷やして撫でてあげるぐらいにしておいたほうがいい」と明かした。

その理由として「体温って36度だからヤケドしちゃう。だから水に手を入れて冷やしてあげて、水の温度にしてあげたら触れます」と持論。「結構養魚場で育ててるプロの人でも、“触ってあげたほうが体が丈夫になる”って言う人もいる。だから触ることが絶対ダメとは言わないです。でも雑菌があるから手を洗って、ちゃんと冷やしてからっていうのは絶対なんですけど」と続け、目安として「金魚を飼ってる水に（手を）入れて、冷たさも温かさも感じないなっていうのがちょうどいいくらい」と説いた。

また「池に入れて放っておいてっていうのが凄くいい」という照英は、「金魚育ての極意って、面倒をみないことっていう名言がある。面倒を見て過保護にすればするほどすぐ死んじゃう。水が汚くなったからって全部変えたら死んじゃう」とも。「ほっといて、外の池でも水槽でもバケツの中でもいいから、外に置いておいたらコケが生えて、そのコケを食べて勝手に大きくなる」といい、「でも大きくなる条件があって、1匹単独飼育で大きな水量、水槽で1匹飼ったら一番大きくなる。小さい水槽で10匹飼ってたらその大きさで魚ってほぼ止まる。自分の泳げる範囲でしか成長しない」と熱弁していた。