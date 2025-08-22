スヌーピーのテーマカフェ「PEANUTS Cafe」とグラミー賞アーティスト・Laufeyがコラボ！フォトジェニックなパフェが登場
スヌーピーのテーマカフェ「PEANUTS Cafe(ピーナッツ カフェ)」から、世界的な注目を集めるアーティスト・Laufey(レイヴェイ)とのコラボレーションメニューが2025年8月24日(日)より期間限定で登場！幼少期からPEANUTSが大好きだったというLaufeyの想いから実現した特別なメニューを、PEANUTS Cafe SUNNY SIDE kitchen(原宿)とPEANUTS Cafe 大阪の2店舗で楽しめる。
■グラミー賞アーティストとスヌーピーの特別な出会い
2024年のグラミー賞で「Best Traditional Pop Vocal Album」を受賞し、全世界での楽曲累計再生回数が50億回を超えるアイスランド出身のシンガー・ソングライター、Laufey。クラシックやジャズを取り入れた「ニュー・クラシカル」な魅力で、Z世代をはじめ幅広い世代から愛されている彼女は、実は幼い頃からPEANUTSの大ファンだったのだとか。
そんなLaufeyの最新アルバム『A Matter of Time(ア・マター・オブ・タイム)』の発売を記念し、世界各国で開催される「A Very Laufey Day(ア・ベリー・レイヴェイ・デイ)」の一環として、このスペシャルコラボが実現した。
■気になるコラボメニューをチェック！
■原宿店・大阪店「A Berry Laufey Day 〜スヌーピーのベリーパフェ〜」(1320円)
イチゴやラズベリーなど、ベリーをたっぷり使った華やかなパフェ。注目は、ト音記号のチュイールと、お鼻に音符をかけたユーモアたっぷりなスヌーピーのモナカ。Laufeyの音楽世界とPEANUTSのかわいらしさが見事にマッチした、フォトジェニックな一品に仕上がっている。
ベリーの甘酸っぱさとクリームの優しい甘さが絶妙にマッチし、見た目だけでなく味わいも本格的。スプーンですくうたびに異なる表情を見せてくれるので、最後まで飽きることなく楽しめそう。
■「A Matcha of Time」シリーズ
アルバムタイトル『A Matter of Time』をもじった、遊び心あふれるネーミングの抹茶ドリンクも見逃せない。
原宿店では「A Matcha of Time 〜スヌーピーの抹茶ラテ〜」(924円)が登場。宇治抹茶の豊かな風味とほろ苦さを楽しめる本格的な味わいに、Laufeyセレクトのコミックデザインのスヌーピーがあしらわれている。
一方、大阪店では「A Matcha of Time 〜スヌーピーの抹茶ホイップラテ〜」(1012円)を展開。たっぷりのホイップクリームがのった、抹茶の渋みと優しい甘さが相性抜群のデザートドリンクだ。こちらにもLaufeyセレクトのスヌーピーピックがトッピングされている。
さらに、いずれかのコラボレーションメニューを注文すると、数量限定でスペシャルコミックカードがもらえる。Laufeyがセレクトした特別なデザインは、ファンなら絶対に手に入れたいレアアイテム。なくなり次第終了となるので、確実にゲットしたい人は早めの来店がおすすめだ。
販売期間は2025年8月24日(日)から8月31日(日)までの8日間限定。夏休み最後の思い出づくりに、ぜひ足を運んでみてはいかが？
販売店舗情報
・PEANUTS Cafe SUNNY SIDE kitchen(原宿)
・PEANUTS Cafe 大阪
コラボのきっかけとなった最新アルバム『A Matter of Time』は、2025年8月22日(金)より配信開始。国内盤CDは2025年8月27日(水)に発売され、初回限定で日本限定メッセージカードが封入される。カフェでコラボメニューを楽しんだら、Laufeyの音楽世界にもぜひ触れてみて。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC
