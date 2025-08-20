JBLのサウンドバー「BAR500MK2」、「BAR300MK2」が最新のファームウェア「ONE OS 3.0」(V25.26.53.82.00)にアップグレードし、DTSとDTS Virtual:Xに対応した。これにより、Dolby Atmos対応に加え、DTS:XをはじめとするDTSのすべての音声コーデックに対応。「より広範な立体音響フォーマットに対応し、さらに旧作などのステレオ音声でも最新の映画館さながらの没入体験をご自宅でお楽しみいただける」という。

これを記念し、新機能を追加した「BAR500MK2」または「BAR300MK2」が当たるXでのモニタープレゼントキャンペーンも実施。期間は8月26日23時59分まで。JBL X公式アカウント(@JBL_JAPAN)をフォローし、キャンペーン投稿をリポストすると応募できる。詳細はJBL X公式アカウントを参照のこと。