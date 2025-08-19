「ちびまる子ちゃん」や「ご近所物語」など『りぼん』グッズが3COINSから発売　ポーチやステッカーなど

創刊70周年を迎えた集英社の少女まんが雑誌『りぼん』とのコラボレーションアイテムが2025年9月6日（土）から全国の3COINSと公式通販サイト「PAL CLOSET」にて発売される。

【画像】『りぼん』と3COINSのコラボグッズが登場

今回のコラボは世代を超えて愛される『りぼん』の人気まんが6作品がデザインされたグッズが登場。『ときめきトゥナイト』『ちびまる子ちゃん』『姫ちゃんのリボン』『ママレード・ボーイ』『ルナティック雑技団』『ご近所物語』が発売される。全92アイテムのラインナップは、あの日、あの時のときめきがよみがえるアイテムばかり。『りぼん』の表紙がデザインされたポーチやエコバッグを始め、名シーンのイラストを用いたステッカーセットやマグカップ、付録をオマージュした復刻デザイングッズなどが販売される。

集英社の少女・女性向けまんがポータルサイト「リマコミ＋」にて、今回のコラボ作品を無料で読めるキャンペーンが順次開催される。

■キャンペーン詳細キャンペーン開始日：8月19日（火）10:00～対象作品：『ときめきトゥナイト』『ちびまる子ちゃん』『姫ちゃんのリボン』『ママレード・ボーイ』『ご近所物語』配信アプリ：「リマコミ＋」

（文＝リアルサウンド ブック編集部）