今年も「クマ被害」のニュースが後を絶たない。環境省の発表によると、今年の4月から7月末までの期間で、クマに襲われてけがをした人や死亡した人は全国で55人にのぼり、過去最多の被害があった2023年とほぼ同じ水準となっているという。

【写真】クマ外傷のあまりに凄惨な医療現場。頭蓋骨骨折、顔面骨骨折をきたしたCT像

クマシーズンが始まる直前の5月28日、出版されたのが『クマ外傷 クマージェンシー・メディシン』（新興医学出版社）だ。30年にわたってクマによる外傷の治療に携わってきた、秋田大学医学部救急・集中医療医学講座の中永士師明（ナカエ・ハジメ）教授がまとめたこの本には、凄惨なクマ被害と、救急救命医療の“リアル”が綴られている。クマと出会った時の対処法や「クマと人間の距離感」について、中永教授に話を聞いた。【前後編の後編。前編を読む】

クマ外傷について、中永教授は「9割が顔に傷害を負う」と明かす。症例を多数診てきた中永教授は、集まった知見から、クマに遭遇したときに死を避けるための防衛術を提案している。

「一般的には『目をそむけず、ゆっくり後ずさりしながら立ち去れ』と言いますが、それはかなり距離が離れている場合。もしこちらに向かってきたら、クマは時速50kmで走れるので、逃げるのは不可能です。離れるも何も、藪からいきなり出てきて襲ってきたという例も多い。

ですから近い距離でクマと出会った場合は、被害を最小限にすることを考えるべきです。クマは人間の顔の高さを攻撃してくるので、顔面と首の横の頸動脈を守ることが最優先になります。首の後ろで指を組んで、腕で顔と首を守り、小さく丸くかがんでクマに背を向ける。外から腕を攻撃される可能性はありますが、人間の身体で比較的硬い背中を向け、じっとうずくまって耐えて、立ち去るのを待つのです。

北海道にいるヒグマのなかには、エゾジカや家畜を食べて肉の味を覚えた個体がいて、食べるために人を襲ったりします。一方東北にいるツキノワグマは基本的に人を食べず、パニックになって襲っているだけなので、致命傷を負わないよう耐えてやり過ごせば、生き残れる確率は高くなります」（中永教授、以下同）

実際にこの防御体制をとって耐えた人の症例があるという。クマに横から殴られて腕を骨折したが、顔と首は守り、命に別状はなかった。怪我は避けられないものの、致命傷を負わないことを優先すべきだ。

ところで、北海道でヒグマに遭遇したときはどうすればいいのか。

「難しいですね……クマの撃退スプレーなどを携帯して身を守るしかないですが、どれほど効果があるかはわかりません。東北でも同じですが、林業などの方は仕方がないとして、山菜採りや栗拾い、登山など趣味的な理由で、むやみに山に入らないこと。クマとの遭遇を避けることが第一です」

日本全国でクマによる被害が増えているが、クマを駆除すると、「山に帰せばいいのに、なぜ殺処分した」「駆除をやめろ」などと自治体に抗議の電話をかけてくる人々が多数いる。こうした意見について、中永教授はどう考えるか。

「里に下りてきて、倉庫にある米だとか柿の木の実だとかを食べ、人間の食べ物の味を覚えてしまったクマは、仮に捕獲して山に帰しても必ずまた里に下りてきます。そういうクマは駆除するしかありません。

クマが生活するテリトリーは、昔と比べると確かに広がってきていると感じる。それは、かつてクマを狩る存在だった“マタギ”が減少したことで、クマが人間に対して恐怖を覚えなくなったこと、また純粋にクマの頭数が増加したという背景もあるのではないかと思います。そういう意味でも、2023年、被害件数が多かった年にクマを多く狩ったことで、翌年の被害件数は減少しましたよね。

人間がクマのテリトリーに入っていく必要はありませんが、人間とクマがそれぞれの生活を守るために、距離感を保っていかなければいけないと思います」

これからクマは冬眠に向け、エサを求めて行動範囲を広げていく。クマとの接触はできるだけ避け、万が一遭遇した場合も、中永教授の「防衛術」を参照するべきだろう。

（了。前編から読む）