それどこの？→ なんと【ワークマン】なんです！ 使い勝手バツグン！「優秀バッグ」

ちょっとした外出にも、荷物が多くなるお出かけにも活躍するのは、機能的でおしゃれな優秀バッグ。あらゆるコーデに馴染むデザインや使い勝手のよさも選ぶときのポイントかも。今回ピックアップした【ワークマン】のバッグは、撥水機能や便利なポケット付きなどが魅力で、今すぐ欲しくなりそう。さっそくチェックしてみて。

荷物が多い日の相棒にしたい優秀リュック

【ワークマン】「軽量3レイヤーポケットマザーズリュック」\3,900（税込）

軽量・撥水機能付きの、ベビーカーにも掛けられるリュック。前面のファスナーポケットには、汚れに強いPVC加工ポケット・保温保冷ポケット、サイドにはペットボトルや折りたたみ傘を収納しやすいポケット、メイン収納にはタブレットを収納しやすいクッションポケットなど、複数のポケット付き。ポーチなどを使わずともバッグ内を整理しやすいのが魅力です。

身軽なお出かけにぴったりな優秀バッグ

【ワークマン】「高撥水Dayライフショルダーポーチ」\1,780（税込）

撥水機能付きのショルダーポーチは、デイリーにもアウトドアにも活躍してくれるはず。お財布機能のあるポケットが付いているので、身軽にお出かけしたい日に重宝しそうです。メイン収納の前後や内側にもポケット付き。ペンループやキーフックなども便利です。ショルダーベルトを取り外せば、バッグインポーチとしても使えます。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M