『PEANUTS』×「pionunnal」がコラボ！ コミックのワンシーンを再現したバッグなど発売
韓国伝統素材であるヌビ生地を使用したバッグブランド「pionunnal（ピオヌンナル）」は、8月20日（水）〜8月26日（火）の期間、『PEANUTS』とコラボレーションしたバッグを、大阪・大阪市にある阪急うめだ本店で開催するポップアップショップで販売する。
【写真】コミックのシーンを刺しゅうで再現！ 「Re START」や「BACH」なども
■イベント限定製品を展開
今回夏の人気イベント「うめだスヌーピーフェスティバル2025」に合わせて発売されるのは、『PEANUTS』の世界をデザインした限定コラボレーション製品。
コロンとしたフォルムと絶妙な長さを追求した2種類の持ち手が特徴の「GARDEN PEANUTS ver．」は、ワンポイントのスヌーピーをデザイン。底板付きの内側には、フェアテーマに合わせて思わず笑顔になるかわいらしい『PEANUTS』の世界観を表現している。
また、誕生75周年を迎えるコミックのワンシーンを刺しゅうで再現した「Re START」や「BACH」、「MILK」が登場。シュローダーのピアノと一緒に踊るスヌーピーなど、「pionunnal」のテーマ“Playful”に合わせた遊びのシーンを厳選してあしらっている。
なお、本ポップアップ「 “Playful！pionunnal World”〜遊び心に満ちたピオヌンナルの世界〜」は、阪急うめだ本店 1階 コトコトステージ11にて開催。会期中、商品を2万円（税込）以上購入した人には、ノベルティとして数量限定の「ビーチサンダル」がプレゼントされる。
