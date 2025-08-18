株で年間100万円の利益を得たい人必見！投資スタイル別「必要資金」の目安とは？
先日、読者より以下の質問が届きました。
「株で年間利益100万円ほどを稼ぐには、いくら必要でしょうか？ 教えてください」
筆者は株式投資を主戦場とする個人投資家です。投資歴は15年ほど。長く投資を続けていると、「これくらいの資金があれば、だいたいこれくらい稼げるだろう」と見積もれるようになってきます。
今回は、「株で年間利益100万円を稼ぐには、いくら必要か？」という読者からの質問をもとに、投資スタイル別に必要資金を考えていきます。
※本記事では、おおまかな目安を示します。将来の投資成果を保証するものではありません
インデックス投資では、TOPIX（東証株価指数）や日経平均などの株価指数に連動する投資信託を購入します。期待される年平均リターンは、税引き前で約7％程度とされます。これはおおよそ10年で資産が2倍になるペースです。
なぜ7％なのか？と言うと、TOPIXや日経平均株価の予想PERが15倍前後だからです。
PER（Price to Earnings Ratio）は日本語で「株価収益率」と呼ばれ、投資先が稼ぐお金に対して、株価が何倍で取引されているかを指します。
例えば、1株当たり純利益（EPS）が100円の株をPER10倍で買うと、「1株当たり100円稼ぐ力のある会社の株を10倍（＝1000円）で買う」という計算になります。
PERの逆数は「益回り（Earnings Yield）」と呼ばれ、投資先から受け取れる利益の利回りを指します。
長期的に見ると、株式投資のリターンは「益回り」という数値に連動する傾向があります。益回りが高いほど利回りが高くなり、益回りが低いほど利回りが低くなる傾向にあります。
PER15倍の場合、益回りは1÷15≒6.7％くらいになります。この場合、1500万円を投資して、100万円の純利益を手に入れるイメージです。
「株式投資のリターンは益回りに連動する」という前提に立つと、インデックス投資で年間利益100万円を稼ぐためには、その15倍の資金、大体1500万円くらいが必要、という計算になります。
これは「税引き前」の計算なので、税引き後で100万円を稼ぎたい場合は、2000万円くらいあれば手が届くと思います。
割安な株を買えば買うほど益回りが高まるので、割安な株を上手に見つけられる方であれば、少ない投資資金で年間100万円くらい稼げると思います。
参考になるかは分かりませんが、筆者は「益回り12％」を目指していて、そのためにPER8倍くらいの株を買っています。
PER8倍、ということは、100万円の8倍くらい＝800万円くらいあれば、年間利益100万円に届きます。税引き後リターンで100万円を目指す場合は、1100万〜1200万円くらいあればよさそうです。
バリュー投資がめちゃくちゃうまい方だと、2〜3年で資産を倍増している方もいます。これは年率に換算すると25〜40％くらいで、ここまでの投資がうまくなれたら、一生食うに困らないでしょうね。
まあ、そうは言っても、平均以上のリターンを出すのは難しいものですが（汗）。
まとめると、インデックス投資ならば1500万〜2000万円、バリュー投資でもっと高いリターンを目指すのであれば800万〜1200万円くらいあれば手が届くと思う、というのが筆者の回答です。
文：中原 良太（個人投資家・トレーダー）
18歳に株を始め、25歳でYahoo!株価予想達人で「ベストパフォーマー賞」を受賞。主に株式投資とマネー（お金）についての情報をSNSやYouTube、メルマガなどで発信。IQ上位2％のMENSA会員。
(文:中原 良太（個人投資家・トレーダー）)
「株で年間利益100万円ほどを稼ぐには、いくら必要でしょうか？ 教えてください」
筆者は株式投資を主戦場とする個人投資家です。投資歴は15年ほど。長く投資を続けていると、「これくらいの資金があれば、だいたいこれくらい稼げるだろう」と見積もれるようになってきます。
今回は、「株で年間利益100万円を稼ぐには、いくら必要か？」という読者からの質問をもとに、投資スタイル別に必要資金を考えていきます。
インデックス投資で年間100万円を得るには結論から言うと、必要資金は「投資スタイルによる」と言えます。まずは筆者も実践している「インデックス投資」の場合を見ていきましょう。
インデックス投資では、TOPIX（東証株価指数）や日経平均などの株価指数に連動する投資信託を購入します。期待される年平均リターンは、税引き前で約7％程度とされます。これはおおよそ10年で資産が2倍になるペースです。
なぜ7％なのか？と言うと、TOPIXや日経平均株価の予想PERが15倍前後だからです。
PER（Price to Earnings Ratio）は日本語で「株価収益率」と呼ばれ、投資先が稼ぐお金に対して、株価が何倍で取引されているかを指します。
例えば、1株当たり純利益（EPS）が100円の株をPER10倍で買うと、「1株当たり100円稼ぐ力のある会社の株を10倍（＝1000円）で買う」という計算になります。
PERの逆数は「益回り（Earnings Yield）」と呼ばれ、投資先から受け取れる利益の利回りを指します。
長期的に見ると、株式投資のリターンは「益回り」という数値に連動する傾向があります。益回りが高いほど利回りが高くなり、益回りが低いほど利回りが低くなる傾向にあります。
PER15倍の場合、益回りは1÷15≒6.7％くらいになります。この場合、1500万円を投資して、100万円の純利益を手に入れるイメージです。
「株式投資のリターンは益回りに連動する」という前提に立つと、インデックス投資で年間利益100万円を稼ぐためには、その15倍の資金、大体1500万円くらいが必要、という計算になります。
これは「税引き前」の計算なので、税引き後で100万円を稼ぎたい場合は、2000万円くらいあれば手が届くと思います。
バリュー投資なら少ない資金でも可能？次に、筆者が実践している「バリュー投資」（割安株に投資すること）の場合を見てみましょう。計算方法はインデックス投資と同じです。
割安な株を買えば買うほど益回りが高まるので、割安な株を上手に見つけられる方であれば、少ない投資資金で年間100万円くらい稼げると思います。
参考になるかは分かりませんが、筆者は「益回り12％」を目指していて、そのためにPER8倍くらいの株を買っています。
PER8倍、ということは、100万円の8倍くらい＝800万円くらいあれば、年間利益100万円に届きます。税引き後リターンで100万円を目指す場合は、1100万〜1200万円くらいあればよさそうです。
バリュー投資がめちゃくちゃうまい方だと、2〜3年で資産を倍増している方もいます。これは年率に換算すると25〜40％くらいで、ここまでの投資がうまくなれたら、一生食うに困らないでしょうね。
まあ、そうは言っても、平均以上のリターンを出すのは難しいものですが（汗）。
まとめ：スタイル別の必要資金目安もちろん投資にはリスクが伴いますが、スタイルごとの「想定リターン」から逆算して目標資金を考えることで、自分に合った戦略が立てやすくなるでしょう。
まとめると、インデックス投資ならば1500万〜2000万円、バリュー投資でもっと高いリターンを目指すのであれば800万〜1200万円くらいあれば手が届くと思う、というのが筆者の回答です。
文：中原 良太（個人投資家・トレーダー）
18歳に株を始め、25歳でYahoo!株価予想達人で「ベストパフォーマー賞」を受賞。主に株式投資とマネー（お金）についての情報をSNSやYouTube、メルマガなどで発信。IQ上位2％のMENSA会員。
(文:中原 良太（個人投資家・トレーダー）)