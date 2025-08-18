「株主優待だけ」を目当てに投資してはいけないワケ…ある日「ダブルパンチ」で損する危険性

個別株投資の楽しみのひとつともいえる「株主優待」。しかし、初の著書『2倍株・3倍株がぽこぽこ生まれる のんびり日本株投資』を上梓した、「おせちーず」のペンネームでも知られるさかえだいくこ氏は、株主優待だけを目当てに投資してはいけないと指摘する。株主優待投資の落とし穴について、さかえだ氏にくわしく解説してもらった。

「株主優待」は楽しいけれども……

日本株の楽しさのひとつは「株主優待」制度だとおっしゃる方が少なくありません。

私もいくつか優待株を保有しており、モノが届いたり、クーポンや金券、食事券などが届いたりするのは、生活に潤いを与えてくれますし、なかなか楽しいものです。

ただし、株主優待を得ることを主目的として株を買うことを、個人的にはまったくお勧めしません。

株主優待制度は、株式を発行する企業が株主に対して独自に実施しているサービスです。裏を返せば、企業側はいつでもそのサービスをやめることが可能です。

企業が「株主優待はやめます！」と公表すると、株価はどう反応するでしょうか。

ひとつ例を見てみましょう。九州に店舗が多いドラッグストア、コスモス薬品（東証プライム：3349）の事例です。

「ダブルパンチ」をくらう危険性も

2024年春から、同社の株価はTOPIX上昇の波に乗れず、ゆるやかな下落基調にありました。

そんななか、同年7月12日の引け後に、同社は株主優待制度の廃止を発表しました。翌営業日の同社の株価は、前営業日比で約10％もの大幅下落となっています。

5月頃からの下落基調のなかでも、「株価が下落しても株主優待がもらえるなら……」とホールドし続けた方が多くいたようです。それは、優待廃止のお知らせのあとに株価が急落したことから推測できます。

「株主優待がなくなるなら、もう持っている必要はない！」と考えた方がたくさんいたのでしょうね。

株主優待目当てで同社株を持っていた株主にとっては、株価の下落と突然の株主優待の廃止でダブルパンチをくらってしまったわけで、まさに泣きっ面に蜂です。資産面でも、大きな減少になったのは間違いないでしょう。

常につきまとう「優待廃止」のリスク

なお、コスモス薬品はこの時点で時価総額が5000億円程度あり、ドラッグストア業界では有数の大型株です。それなのに、株主優待という魅力がひとつはがれただけで、株価は大きくネガティブに反応しました。

仮に同じことが小型株で起これば、そもそも取引のボリュームが大きくないですから、株主優待制度の廃止のリリースが出てから数日は、そもそも売買が成立しないことさえあり得ます。

「優待がないなら、もういらない」と売り注文を出す人ばかりが多く、逆に買ってくれる人がほとんど出てこないためです。どこかで需給のバランスがとれて取引が成立するまで、株価はジェットコースターのように急落していくことになります。

このようなケースでは、優待廃止のニュースを聞いて、即座に損切りして逃げることさえできないため、取引成立まで含み損が膨らんでいくのを眺めるしかない、しんどい状態に陥るでしょう。

株主優待には、優待廃止のリスクが常につきまといます。企業の決定次第でその株主優待が突然なくなり、いきなり大きな損失を被るリスクがあるのです。

「おまけ」でついてくる優待を楽しむ

近年では大口の機関投資家から、株主優待は不公平な株主還元策だとの反対意見が多く出されています。そうした大株主からの要望に応じて、これまで行ってきた株主優待を廃止する企業も多くなっています。

2024年に行われた東証の市場再編の影響により、上場企業が株主優待を維持するインセンティブが減っている、という要因もあります（再編前よりも、維持しなければならない株主数が減ったため）。

検討時点では魅力的な株主優待でも、いつまで続くのかは誰にもわかりません。むしろ魅力的な内容であればあるほど、個人投資家に有利で、機関投資家の不公平感は高いとも言えます。万一、廃止になった場合のダメージも大きいでしょう。

株主優待を実施している企業の株を、その株主優待を得ることを主な目的として購入することは、こうした点からお勧めできません。

株主優待目的ではなく、ほかの観点から買おうと決めた株が、実は株主優待も実施しているようだ、ということであれば問題ありませんので、そうやって得た株主優待を楽しむくらいのスタンスで向き合うことをお勧めします。

