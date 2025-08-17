「スミスの前で走ることを想像してみて」30歳捕手が“強肩発動”で3度の盗塁阻止「パドレスは肩の強さを試すのをやめるべき」
スミスが強肩発動でパドレスの流れを止めた(C)Getty Images
ドジャースのウィル・スミスがパドレスの足を封じた。現地時間8月16日に本拠地で行われた首位攻防3連戦の2戦目。30歳の正捕手が2回で3つの盗塁を阻止した。
【動画】パドレスの流れを止めた！スミスが強肩発動で盗塁を阻止
初回に先頭のフェルナンド・タティスJr.が右前打で出塁すると、その後、二盗を試みたが失敗。二死一、二塁からは今度はダブルスチールを敢行。二塁のマニー・マチャドがアウトとなり、パドレスは初回、得点を奪うことができなかった。
2回も先頭のザンダー・ボガーツが出塁して二盗に挑んだが、再び失敗。ドジャースの地元紙『Los Angeles Times』のジャック・ハリス記者は自身のXで「パドレスは、ウィル・スミスの肩の強さを試すのをやめるべきかもしれないと」と綴った。
地元ラジオ番組『ESPN LA』に出演するブレイク・ハリス記者も自身のXで、「再びウィル・スミスの前で走ることを想像してみて」と、スミスが盗塁を刺すシーンを添えて投稿した。
スミスのプレーで初回のパドレスの流れを完全に断ち切り、ドジャースが3点を先制。2回にも2点を追加し、5回にテオスカー・ヘルナンデスの20号ソロで6−0とリードを広げている。
