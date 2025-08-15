１５日の第１試合終了後、高校野球の育成と発展に尽くした指導者に対する「育成功労賞」の表彰式が行われた。

４７都道府県４９人の受賞者から、秋田・納谷聡さん（※能代）、茨城・根本喜幸さん（太田一）、福井・石津長利さん（三国）、奈良・松元隆さん（※添上）、島根・板垣悟史さん（安来）、愛媛・鈴木一宏さん（新居浜西）、福岡・青野浩彦さん（※東筑）、鹿児島・中迫俊明さん（川内）の８人を甲子園に招待（かっこ内の高校名は監督・責任教師としての最終歴任校、※は現役の指導者）。記念の盾を授与した。

島根の板垣悟史さん（５８）は、大社で１９８５年夏の甲子園に出場。監督として計１１年間、母校を指導した。表彰式は、最終歴任校のユニホームで出席するのが基本だが、板垣氏は指導歴が最も長い高校ということで、大社のユニホームを着用して臨んだ。

「４０年ぶりにグラウンドに立つことが出来ました。監督としては一度も立てなかったのですが、指導を続けてきたことに対して評価していただき、非常に光栄です」と板垣さんは感無量の面持ち。昨夏、母校が８強入りの快進撃を見せたことに対し「甲子園で勝ち上がるという私の目標を、彼らが果たしてくれた。感謝の気持ちしかありません」と思いを述べた。

現在は高校野球の指導を離れ、松江農林の校長を務める。野球の未来について、板垣さんは「ジュニアの育成がすごく大事。子供たちに、もっと魅力を伝えていかなければ。野球は日本の大きな文化のひとつ。今後も、盛り上がりが続いてほしい」と願った。