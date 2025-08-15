40代ママのおしゃれ服 →【ユニクロ】にあった！ キレイ見え叶う「人気アイテム」

洋服選びの際は、おしゃれさも快適さも重視したいところ。そんな気持ちに応えてくれそうなアイテムを、今回は【ユニクロ】の人気ランキング上位からピックアップします。着回しやすいデザインでありながら、大人の品までそっと添えてくれそう。40代ママの毎日に寄り添うアイテムと、おしゃれな着こなしを紹介します。

立体シルエットですっきりキレイ見えジーンズ

【ユニクロ】「バギーカーブジーンズ」\4,990（税込）

ゆるやかなカーブシルエットが印象的なジーンズ。「ソフトで快適な肌ざわり」（公式サイトより）とのことで、穿き心地のよさに期待できます。ブルーは少し色落ちしたようなエイジドウォッシュ加工によって、エフォートレスな着こなしを楽しめそう。淡いブルー・濃いめブルーのほか、ダークグレー・ネイビーがラインナップ。

ハイウエストで脚長見え！ こなれ感UPの大人カジュアル

40代ママの@ma_anmiさんは「シルエット大満足ですでにヘビロテ中」なのだとか。カジュアルな印象のバギージーンズも、ジャケットと合わせることで上品な着こなしに。Tシャツをインすれば、ウエスト位置が高く見えてスタイルアップ効果も期待できます。ジャケットの袖をまくって大ぶりのアクセサリーやかごバッグを合わせれば、こなれ感をプラスできそう。

着回し力優秀！ なめらかワンピース

【ユニクロ】「サテンキャミソールワンピース」\3,990（税込）

光沢が上品なサテン素材のキャミソールワンピース。合わせるアイテムしだいでキレイめにもカジュアルにも着回しやすいのが魅力です。なめらかな表面感と流れるようなラインが印象的で、立ち姿まで美しく見せてくれそう。Vネックで顔まわりのすっきり見えも期待できます。ドライ機能付きで汗ばむ日にも快適かも。ベージュ・ブラック・ブラウン・ダークグリーンの全4色展開です。

Tシャツに重ねるだけで華やぐスタイル

「コーデに悩んだらコレ」「普段使いからお呼ばれまで使える」と@ma_anmiさんも絶賛のサテンキャミワンピ。女性らしいブラウスと合わせれば、やさしく華やかな印象に。Tシャツやスニーカーと合わせたスポーツミックスな着こなしもおすすめです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事ではユニクロ、@ma_anmi様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：M.yabu