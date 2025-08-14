中学1年から塾に通うと「3年間で100万円」かかるって本当？高校受験に向けていつから塾に通うべきでしょうか？

本当に「3年間で100万円」かかるの？ 塾代の相場

文部科学省の「令和5年度子供の学習費調査」によると、公立中学校に通う生徒が塾に支払う年間平均額は、中学1年で約13万円、2年で約21万円、3年で約34万円です。合計すると3年間で約68万円になります。私立中学校でも3年間で約50万円と、大きくは変わりません。

この数字だけを見ると「3年間で100万円」というほどではありません。しかし、都市部や入試難易度の高い高校を志望する家庭では、集団授業に加えて個別指導や特別講習を受講するケースが多く、結果として総額が100万円を超えることも珍しくありません。つまり、平均値はあくまで目安であり、通う塾や学習内容によって大きく上下します。



学年別の塾代目安と費用が増える理由

平均額を見てもわかるように、学年が上がるごとに塾代は増えていきます。1～2年生では主に学校の授業の補習や定期テスト対策が中心です。一方で、3年生になると受験対策が本格化し、夏期や冬期講習、志望校別の授業や模試、直前講習などの特別授業が加わります。

これらが重なることで、3年生の年間費用は平均で34万円と、1年生の約2.5倍になります。特に入試難易度が高い高校を目指す場合、講習や模試の回数も増えやすいため、さらに費用がかさみます。



入塾はいつがベスト？ 学年ごとのメリット・デメリット

入塾時期は、子どもの学力や学習習慣、部活や家庭の事情によって最適解が異なります。



費用を抑えて効果的に受験対策する方法

以下のような工夫を組み合わせれば、費用を抑えつつも十分な受験対策が可能です。

1．オンライン学習を活用する

配信型は月2000円程度から、個別指導型は月8000円程度からが相場です。安価で質の高い教材があります。

2．必要な時期だけ塾に通う

受験対策が必要な3年生から集中的に通うことで、大幅な節約が可能です。

3．自治体の補助制度を確認する

大阪市や福岡市など、自治体によっては塾代の一部を助成する制度があります。

4．体験授業で比較する

複数の塾を試し、料金・カリキュラム・講師との相性を確認しましょう。



まとめ：家庭と子どもの状況に合った学習計画で無理なく受験準備を

最新調査では、全国平均の塾代は中学3年間で公立約68万円、私立約50万円です。平均では「100万円」には届きませんが、都市部や入試難易度の高い高校を志望する場合は、特別講習や個別指導で総額が100万円を超えることもあります。

入塾は早ければ安心感がありますが費用負担が大きく、遅ければ節約できる反面、短期間で成果を出す難しさもあります。子どもの学力や生活リズム、志望校までの距離、家庭の予算を総合的に見て判断し、塾やオンライン学習、家庭学習を組み合わせて、無理なく効果的な受験準備を進めましょう。



文部科学省 令和5年度子供の学習費調査 調査結果の概要

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー