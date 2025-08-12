Dream Ami、１児の母とは思えない！キュートな水着ショットに反響「腹筋健在ですごいですね！」
歌手のDream Amiが10日までにインスタグラムを更新。ビキニ姿を公開すると、ファンから「スレンダーで可愛い」「腹筋健在ですごい」といった反響が寄せられた。
【写真】Dream Ami、笑顔でカメラを見つめるビキニショットを披露
Dream Amiが「海の家で食べるラーメンとチャーハンが好きすぎる」と投稿したのは自身の水着姿。複数公開されている写真には、ピンクのビキニを着てカメラに微笑みかける姿が収められている。
彼女の見事なスタイルに、ファンからは「スレンダーで可愛い」「腹筋健在ですごいですね！」「スタイル抜群ですね！」などの声が集まっている。
■Dream Ami
2002年、Dreamのメンバーとしてデビューし、2011年よりE-girlsとしても活動。2017年6月にはE-girlsを卒業し、現在はソロアーティストとして活動中。2020年2月には、建築家の半田悠人と結婚。2022年9月に第1子男児の誕生を発表している。
引用：「Dream Ami」インスタグラム（＠ami_dream05）
