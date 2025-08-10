¤Ê¤¼¿·²ÃÆþ¤ÎÆüËÜÂåÉ½FW¤òµ¯ÍÑ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡© µ¼Ô¤Î¼ÁÌä¤ËÌ¾Ìç»Ø´ø´±¤ÏÉÔ²÷´¶¡Ö»ä¤¬É¬Í×¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡×
¡¡¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤¬»³ÅÄ¿·¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤ÏµÄÏÀ¤ò¸Æ¤ó¤À¡£ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤ÎÀ®¸ùÎã¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢ÂåÉ½Îò¤ÏE-£±Áª¼ê¸¢¤Î£±»î¹ç¤·¤«¤Ê¤¯¡¢²¤½£¤ÇÌµÌ¾¤ÎÂ¸ºß¤¬Êä¶¯¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ï¾ï¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥»¥ó¥È¡¦¥ß¥ì¥ó¤Ë£±¡Ý£°¤È¶Ïº¹¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¥¹¥³¥Æ¥£¥·¥å¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥·¥Ã¥×¤Î³«ËëÀï¤Ç¡¢¥Ö¥ì¥ó¥À¥ó¡¦¥í¥¸¥ã¡¼¥º´ÆÆÄ¤Ï¤½¤Î»³ÅÄ¤òµ¯ÍÑ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤Ç·Þ¤¨¤¿½ªÈ×¡¢ÀèÈ¯½Ð¾ì¤Î¥¢¥À¥à¡¦¥¤¥À¤ËÂå¤¨¤Æµ¯ÍÑ¤·¤¿¤Î¤Ï¥¸¥ç¥Ë¡¼¡¦¥±¥Ë¡¼¤À¡£25ºÐ¤Î¥Ë¥å¡¼¥«¥Þ¡¼¤Ë½ÐÈÖ¤ÏË¬¤ì¤º¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï¤ªÍÂ¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤¼»³ÅÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥±¥Ë¡¼¤òÁª¤ó¤À¤Î¤«¡£¤³¤Î¼ÁÌä¤Ë¡¢¥í¥¸¥ã¡¼¥º¤ÏÉÔ²÷´¶¤òÉ½¤·¤¿¡£¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯ÀìÌç¥µ¥¤¥È¡ØThe Celtic Way¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¥¦¥Á¤Î¥¹¥«¥Ã¥É¤ÏÂç¤¤¤¡×¡Ö»ä¤¬µ¯ÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï11¿Í¤À¤±¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ç¤Ï¡¢½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤Ç¤âÁª¼ê¤Î²ÁÃÍ¤¬¾å¤¬¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢¾ï¤Ë»ä¤Ï»î¹ç¤ËÀµ¤·¤¤¤È¹Í¤¨¤ë·èÃÇ¤ò²¼¤¹¡×
¡¡¥í¥¸¥ã¡¼¥º¤Ï¡Ö¥·¥ó¤ä¤Û¤«¤ÎÃ¯¤«¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤Î¤È¤¤Ë»î¹ç¤ËÉ¬Í×¤È»ä¤¬´¶¤¸¤¿¤Î¤¬ÊÌ¡Ê¤ÎÁª¼ê¡Ë¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£¥±¥Ë¡¼¤ÏËÜÅö¤Ë¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤è¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡Ö½Ð¾ì¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê½Ð¾ì¤·¤¿¤ê¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢²æ¡¹¤Ï°ìÆüÃæ¤³¤³¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×
¡¡¼ÂºÝ¡¢µ¯ÍÑ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´ÆÆÄ¤¬¾ÜºÙ¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¤Î¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤À¡£¤¿¤À¡¢¥í¥¸¥ã¡¼¥º¤â¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤â¤µ¤é¤Ê¤ëÊä¶¯¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢»³ÅÄ¤Î¿®ÍêÅÙ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¡£º£¸å¡¢¤É¤ì¤À¤±¤Î½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡£¥í¥¸¥ã¡¼¥º¤ÎºÓÇÛ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
