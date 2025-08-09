辻希美、第5子女児出産「最高に幸せなお産でした」 夫・杉浦太陽も喜び「これからは7人家族」
俳優・杉浦太陽（44）の妻でタレントの辻希美（38）が8日、第5子を出産した。9日に双方がインスタグラムを通じて発表した。
【写真】誕生した次女＆7人家族ショットを公開した杉浦太陽＆辻希美
辻は「2025年8月8日に無事第5子を出産しました 母子共に健康です」と報告。「18年ぶりの小さな小さな女の子です」と写真を添え「家族みんなに囲まれての出産をすることができ、最高に幸せなお産でした ついに私も5人の母 これからは家族7人になり、更に賑やかになりますが、温かく見守っていただけると嬉しいです」と喜びを記した。
杉浦は「ご報告 2025年8月8日 2405グラムの第五子が誕生しました 母子ともに健康です」とし「『本当に幸せな出産だった』その妻の言葉どおり、家族みんなで迎えられた出産でした」と伝えた。
続けて「娘の産声と、妻の幸せそうな笑顔。そして、子どもたちの感動の涙。その瞬間の光景は、私たち家族にとって、一生色あせない宝物になりました」とつづり「のん！お疲れさま。そして、ありがとう。これからは7人家族。この先も、僕たち家族を温かく見守っていただけると嬉しいです」と呼びかけた。
辻と杉浦は2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ・17）、10年12月に長男・青空（せいあ・14）さん、13年3月に次男・昊空（そら・12）さん、18年12月に三男・幸空さんが誕生している。今年3月には第5子女児の妊娠を発表した。
