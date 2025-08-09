「アヤックスが自分を欲しがっていると」ドイツからオランダ強豪へ、なぜ板倉滉は移籍を決断した？ 覚悟も「CLが楽しみ。すべての大会でチャンピオンに」
オランダの強豪アヤックスは現地８月８日、ボルシアMG（ドイツ）から日本代表DF板倉滉の獲得を発表。クラブは公式サイトで、新加入CBのインタビュー動画を公開した。
その中で板倉は「この大きなクラブに加われてとても幸せです。アヤックスは世界のビッグクラブのひとつ。オランダでプレーしていたので（2019年からフローニンゲンで３シーズンプレー）、どれだけ大きなクラブかは知っています」と喜び。そして、フローニンゲン時代のアヤックスの印象を次のように語った。
「スタジアムはいつも満員で、ファンも素晴らしい。だから、このスタジアムで彼らと戦うのは本当に難しかった。アヤックスは、言うなればオランダでトップのチームだし、特にフローニンゲンでプレーしていた時は、アヤックスがいつもチャンピオンでした」
板倉はアヤックス史上初の日本人選手となる。「もちろん日本人は皆、アヤックスを知っています。だから、ここで良いプレーをしたいと思いますし、日本に良いニュースを届けたい」と抱負を述べ、着用する背番号４については「代表でも４番を着けているので、とてもハッピー。多くの良い選手が４番を着けてきていますからね」とした。
また移籍の経緯にも言及。意気込みとともにこう明かした。
「エージェントから聞きました。アヤックスが本当に自分を欲しがっていると。スポーツディレクターとも話をしました。彼らが本当に私を必要としていると感じました。この気持ちが移籍を決めるうえで最も重要なことでした。
私は常にチームのために100パーセントを出します。サッカーをするのが好きですし、私のスタイルはアヤックスにとても合っていると思う。コーナーキックからも常にゴールを狙いに行くし、得点も決めたい」
最後に今シーズンの目標は「チャンピオン。すべての大会で」と明確に述べ、「チャンピオンズリーグの出場も楽しみ。この素晴らしいピッチでプレーすることを楽しみにしています」と新天地での活躍に意欲を見せた。
