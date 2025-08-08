スマホの画面を割ってしまった…！「街の修理屋さん」で安く済ませたいのですが、「正規店」と比べてどのくらい「費用の差」がありますか？

正規店と街の修理屋さん、画面修理の料金はどのくらい違う？

スマートフォンの画面修理といえば、Apple Storeや正規サービスプロバイダーに依頼する「正規店」と、街の修理屋さん（非正規の民間業者）に依頼する方法が主流です。それぞれの料金を比較してみましょう。

2025年8月現在の公式情報によると、Apple正規店でiPhone 14の画面割れを修理する場合、約4万2800円が目安です。iPhone 14 Proであれば、約5万800円、iPhone SE（第3世代）でも約1万9400円ほどかかります。

これらの価格はAppleCare+未加入時の標準価格です。AppleCare+などの保証サービスに入っていれば、自己負担額は1回3700円で済みますが、加入していない場合は出費が大きくなるでしょう。

対して、街の修理屋さんの画面修理は費用が下がります。たとえば、iPhone 14の場合、おおよそ1万5000円程度から対応している店舗が多く、iPhone 13は1万2000円程度から、iPhone SEでは7000円程度から修理可能なケースも見られます。機種や修理内容によりますが、全体的に正規店の半額以下に収まることも珍しくありません。

ただし、金額は店舗や使用部品、損傷状況などによって変わるため、修理依頼前に詳細な見積もりを確認することが大切です。



街の修理屋さんで安く済ませる際に気をつけたいこと

街の修理屋さんは、リーズナブルな価格と即日修理に対応できる点が魅力です。多くの場合、予約不要でその場で修理を受けられるため、急ぎの方や費用を抑えたい方に人気です。

しかし、注意点もあります。まず最も大きな点は、一度でも非正規店で修理を行うと、原則としてメーカーの保証対象外となることです。修理後に別の不具合が発生しても、正規のサポートを受けられない可能性があります。

また、修理の品質にもばらつきが出ることがあります。使用する部品によっては、画面の色合いが微妙に違ったり、タッチ操作の反応が鈍くなったりすることも考えられます。

さらに、修理技術によっては、iPhoneの特徴である耐水性能が損なわれたり、Face ID（顔認証）やTouch ID（指紋認証）といった重要な機能が使えなくなったりするリスクも伴います。

修理を依頼する際は、信頼できるお店かどうかを慎重に見極めることが重要です。一つの判断材料として、国が定める基準を満たした「総務省登録修理業者」であるかを確認するのもよいでしょう。



高くても安心？正規店で修理するメリットとは

一方、正規店での修理は費用が高くなる傾向にありますが、その分、多くのメリットがあります。最大のメリットは、何といってもその安心感でしょう。修理には専門のトレーニングを受けた技術者が作業を行うため、修理後も新品同様の品質が期待できます。

また、正規店で修理すれば、メーカーの保証が継続される点も大きな魅力です。修理した箇所についても一定期間の保証がつくため、万が一修理後に不具合が見つかった場合でも、無償で再修理を受けられる可能性があります。データの取り扱いについても、プライバシーに配慮した厳格なルールのもとで作業が行われます。

ただし、部品交換に伴って本体のデータが初期化される場合があるため注意が必要です。修理に出す前には、必ず自分でデータのバックアップを取っておくことが必須となります。少し手間に感じるかもしれませんが、大切なデータを守るためには欠かせない作業です。



自分に合った修理先を選び、万が一に備える

スマートフォンの画面が割れてしまった時、正規店と街の修理屋さんのどちらを選ぶべきかは、何を優先するかによって変わります。

今後も長く安心してそのスマートフォンを使いたい方や、比較的新しい機種をお使いの方は、品質と保証が確かな正規店での修理がおすすめです。一方、メーカーの保証期間がすでに終了している古い機種で、とにかく費用を抑えて応急処置的に使いたいという場合は、街の修理屋さんを検討するのも一つの選択肢です。

出費を抑えることも大切ですが、ご自身のスマートフォンの利用状況や今後の計画に合わせて、後悔のない修理方法を判断することが重要です。

また、このような突然の出費に備えて、スマートフォンの購入時に補償サービスへ加入しておくことや、日頃からデータのバックアップをこまめに行う習慣をつけておくと、万が一の時にも落ち着いて対応できるでしょう。



