「BCNランキング」2022年10月31日から11月6日の日次集計データによると、スマートフォン（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位iPhone SE(3rd)（アップル）2位iPhone 13（アップル）3位Pixel 6a（Google）4位iPhone 14（アップル）5位Reno5 A（OPPO）6位iPhone 14 Pro（アップル）7位Galaxy A53 5G（SAMSUNG）8位Xperia Ace III（ソニー）9位AQUOS wish2（シャープ）10位 arrows We（FC