卓球のWTTチャンピオンズ横浜男子シングルス1回戦で、世界ランキング20位の松島輝空が同22位のイ・サンス（韓国）に逆転勝利を収めた。

松島はデュースまでもつれた第1ゲームを16-18で失うと、続く第2ゲームも競り負け9-11で落とす。後がなくなったもののここから流れは松島へ。第3、4ゲーム（11-8/11-6）を連取してタイに戻すと、勢いそのままに第5ゲームも11-7で奪い、逆転で2回戦進出を決めた。

中国の卓球ファンからは「0-2から逆転はすごい」「まさか逆転するとは」「少爺（お坊ちゃん。松島の愛称）が力を発揮した」「少爺の笑顔、かわいい（笑）」「この試合、松島はすごく良かった。称賛を」「中国超級（スーパー）リーグを経験すると確かに違うわ」「中国超級リーグでメンタルが変わった。以前はリードされると必ず負けていた」といったコメントが寄せられた。松島は今シーズン、中国超級リーグに参戦している。

松島は2回戦で、パリ五輪銀メダリストで同7位のモーレゴード（スウェーデン）と対戦する。（翻訳・編集/北田）