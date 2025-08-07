À¾Éð¡¦À¾¸ý´ÆÆÄ¡Ö¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¤Æ¤«¤é¤µ¤é¤Ë¤â¤¦1¤Ä¥®¥¢¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡×¡¡º£°æ¤Î²÷Åê¤ò¾Î»¿
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡À¾Éð2¡½0ÆüËÜ¥Ï¥à¡Ê2025Ç¯8·î7Æü¡¡¥¨¥¹¥³¥óF¡Ë
¡¡À¾Éð¡¦º£°æÃ£ÌéÅê¼ê¡Ê27¡Ë¤¬7Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤ËÀèÈ¯¤·¡¢7²ó¤ò1°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Ç7¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÏ¢ÇÔ¤Ï3¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤¿¡£À¾¸ýÊ¸Ìé´ÆÆÄ¡Ê52¡Ë¤âº£°æ¤Î²÷Åê¤ò¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡»Ø´ø´±¤Ï¡ÖÆÃ¤ËËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¤Æ¤«¤é¤µ¤é¤Ë¤â¤¦1¤Ä¥®¥¢¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Í¡¢¤½¤Î¤¢¤È·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢ÆÃ¤Ë1ÈÖ¤Î¸Þ½½È¨¤ò3ÂÇÀÊÏ¢Â³»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï¡Ö¤½¤³¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼è¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼«Ê¬¼«¿È¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤â³Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤â¤·¤Ã¤«¤êÆ¬¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£°æ¤Ï0¡½0¤Î4²óÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤é¥ì¥¤¥¨¥¹¤Ë±¦Á°ÂÇ¤µ¤ì¡¢Ìµ»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òÇØÉé¤Ã¤¿¤¬¡¢Â³¤¯ÌðÂô¤ò³°³ÑÄã¤á¤Î¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤Ç°ì¥´¥íÊ»»¦¡£ÇßÎÓ¤ò155¥¥íÄ¾µå¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¡£5²ó°Ê¹ß¤Ï7²ó¤Þ¤Ç3¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤ËÎ®¤ì¤òÅÏ¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£·ë¶É¡¢7²ó¡¢115µå¤òÅê¤²¡¢1°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Ç11Ã¥»°¿¶¡¢4»Í»àµå¡£ËÉ¸æÎ¨¤Ï1.76¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¤¿¡£
¡¡º£°æ¤Ï»î¹ç¸å¡Öº£Ç¯¤Ç¤Ï1ÈÖ¤³¤¦Åê¤²¤Æ¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È¡£¥Þ¥¦¥ó¥É¤ÎÎ©¤ÁÊý¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢ÎÏ¤ÎÈ´¤¶ñ¹ç¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¥¤¥Ë¥ó¥°ÅÓÃæ¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¤¥Ë¥ó¥°¤Î´Ö¤Ë½¤Àµ¤·¤Æ¹Ô¤¤Ê¤¬¤é¤À¤Ã¤¿¡£¥Þ¥¦¥ó¥É¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤â¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢¤ä¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¡£0¤Ç½ª¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£